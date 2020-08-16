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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 05:57
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Додано: Пон 17 сер, 2020 07:57
Карамболь написав:Хороший онлайн... сын в 13:55 инициировал перевод с ощадного на свой комфорт (хотел потестить сэп 23/7)..
Мабуть, щось не так він ініціював. Та й СЕП 23/7 там ні до чого, поповнення з Ощадного давно вже практично онлайн. Вчора в 13.25 переказував і в 13.28 кошти були на карті.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:26
Goodman написав:Alfa_Bank
Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.
Goodman, добрый день. Нужно смотреть условия договора. Но скорее всего, комиссия ежемесячная.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:21
Позовите Лёшу, хай маб починит
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:23
Почався час неСЕП 1/24? В шаблони не пускає.
Можна у веб чи мобільну версію додати кнопку, по якій при необхідності можна із мобільної версії всі шаблони видалити і перенести з веб у мобільну всі, що є?
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