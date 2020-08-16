|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:17
Alfa_Bank, ви коли надсилаєте смс про закриття банком ліміту на карті, хоча б зазначайте, на якій карті це відбувається. Отримав таке смс і був змушений напрягати менеджера. Чи то закрили ліміт на закритій карті, чи на якій сь з активних.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1585
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:37
Alfa_Bank написав: Mavr написав: Alfa_Bank написав:
Striker, добрый день. Счетчик временно не работает, чиним. Можно только вручную посчитать.
Кстати, починили или нет? Потенциальных клиентов вроде меня отпугивает такая перспектива как вручную считать покупки))
Починили.
Хорошо починили, по комфорту все показатели обнулились сегодня.
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2804
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:40
Кочевник написав:Alfa_Bank
, ви коли надсилаєте смс про закриття банком ліміту на
карті, хоча б зазначайте, на якій карті це відбувається. Отримав таке смс і був змушений напрягати менеджера. Чи то закрили ліміт на закритій карті, чи на якій сь з активних.
Кочевник, доброго дня. Ваше зауваження передала.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:44
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:45
unlock написав:
Хорошо починили, по комфорту все показатели обнулились сегодня.
unlock, добрый день. Перезайдите. Если информация не появится, дайте скрин, версию ОС устройства и мобильного приложения.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:47
Arien написав:
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien, добрый день. Принимают.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:50
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien, добрый день. Принимают.
супер, спасибо большое!
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:55
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien, добрый день. Принимают.
А когда новые двухсотки будут принимать?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2912
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:01
velvet написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien, добрый день. Принимают.
А когда новые двухсотки будут принимать?
velvet, добрый день. Вопросом занимаемся, сроки пока не подскажу.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:08
velvet написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien, добрый день. Принимают.
А когда новые двухсотки будут принимать?
аа, вот почему их отплюнул наш АТМ. А тысячи и пятисотки новые прошли без вопросов.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16919
|2352604
|
Пон 17 сер, 2020 16:18
v57
|
|42364
|5130932
|
|
|7168
|1623899
|
|