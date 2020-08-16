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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8870887188728873>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:17

Alfa_Bank, ви коли надсилаєте смс про закриття банком ліміту на карті, хоча б зазначайте, на якій карті це відбувається. Отримав таке смс і був змушений напрягати менеджера. Чи то закрили ліміт на закритій карті, чи на якій сь з активних.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:37

  Alfa_Bank написав:
  Mavr написав:
  Alfa_Bank написав:Striker, добрый день. Счетчик временно не работает, чиним. Можно только вручную посчитать.


Кстати, починили или нет? Потенциальных клиентов вроде меня отпугивает такая перспектива как вручную считать покупки))

Починили.

Хорошо починили, по комфорту все показатели обнулились сегодня.
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:40

  Кочевник написав:Alfa_Bank, ви коли надсилаєте смс про закриття банком ліміту на карті, хоча б зазначайте, на якій карті це відбувається. Отримав таке смс і був змушений напрягати менеджера. Чи то закрили ліміт на закритій карті, чи на якій сь з активних.

Кочевник, доброго дня. Ваше зауваження передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:44

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:45

  unlock написав:Хорошо починили, по комфорту все показатели обнулились сегодня.

unlock, добрый день. Перезайдите. Если информация не появится, дайте скрин, версию ОС устройства и мобильного приложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:47

  Arien написав:Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?

Arien, добрый день. Принимают.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:50

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?

Arien, добрый день. Принимают.

супер, спасибо большое!
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:55

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?

Arien, добрый день. Принимают.

А когда новые двухсотки будут принимать?
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:01

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?

Arien, добрый день. Принимают.

А когда новые двухсотки будут принимать?

velvet, добрый день. Вопросом занимаемся, сроки пока не подскажу.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:08

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

напомните, пожалуйста, тысячи пока по-прежнему не принимают АТМ?

Arien, добрый день. Принимают.

А когда новые двухсотки будут принимать?

аа, вот почему их отплюнул наш АТМ. А тысячи и пятисотки новые прошли без вопросов.
Arien
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