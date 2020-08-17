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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8870887188728873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:18

Arien

двухсотки позже вводились в обращение
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:22

це дісно так,
нові 200-ки вводились найпізніше (десь взимку цього року якщо не помиляюсь)
як бачите - півроку це замалий час щоб перепрогамувати усе скопище банкоматів по Україні
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:26

  greenozon написав:нові 200-ки вводились найпізніше (десь взимку цього року якщо не помиляюсь)

Я вот в руки взял такую впервые несколько дней назад с банкомата КА (и то случайно в нём снимал) :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:56

  greenozon написав:це дісно так,
нові 200-ки вводились найпізніше (десь взимку цього року якщо не помиляюсь)
як бачите - півроку це замалий час щоб перепрогамувати усе скопище банкоматів по Україні

Не болтайте ерундой - "все скопище банкоматов" - перепрограммировать и не надо - ведь банкоматы, работающие "только на выдачу" не контролируют банкноты на номинал, а просто тупо механически вынимают определенное количество листочков бумаги с определенной касеты. А перепрограммировать надо только всего небольшой процент банкоматов у которых есть функция "кэш-ин". А таких на самом деле меньше 10% от "всего скопища" ;).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  greenozon написав:це дісно так,
нові 200-ки вводились найпізніше (десь взимку цього року якщо не помиляюсь)
як бачите - півроку це замалий час щоб перепрогамувати усе скопище банкоматів по Україні

Не болтайте ерундой - "все скопище банкоматов" - перепрограммировать и не надо - ведь банкоматы, работающие "только на выдачу" не контролируют банкноты на номинал, а просто тупо механически вынимают определенное количество листочков бумаги с определенной касеты. А перепрограммировать надо только всего небольшой процент банкоматов у которых есть функция "кэш-ин". А таких на самом деле меньше 10% от "всего скопища" ;).
Проблема в том, что новые прошивки для распознавания новых банкнот у нас не делают. Компания, обслуживающая парк банкоматов (Реноме, например) заказывает новую прошивку у производителя, обычно в Европе, это довольно дорого и долго. Потом уже новую версию ставят на банкоматы удалённо, на все нужные разом, это уже самая простая задача
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:49

Re: Альфа-Банк

терминалы ПБ, по-моему, тоже выборочно новые купюры принимают
ibox-овские отрыгивают новые двухсотки, пятисотки и тысячные, пожирают только новые сотки
думаю, что у остальных сетей и банков та же проблема
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:33

  Arien написав:терминалы ПБ, по-моему, тоже выборочно новые купюры принимают
ibox-овские отрыгивают новые двухсотки, пятисотки и тысячные, пожирают только новые сотки
думаю, что у остальных сетей и банков та же проблема

Терминалы Привата берут новые 200 и 1000 купюры
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:52

Re: Альфа-Банк

Читаю тарифы по белочке которая вайт кард, пишут:

2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі


Это правда без обмеження или есть нюансы? Отпишитесь, плиз, активные юзеры Альфы.
Смогу я прийти снять 100К без комиссии, а потом еще раз столько же?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:54

  Mavr написав:Читаю тарифы по белочке которая вайт кард, пишут:

2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі


Это правда без обмеження или есть нюансы? Отпишитесь, плиз, активные юзеры Альфы.
Смогу я прийти снять 100К без комиссии, а потом еще раз столько же?

Mavr, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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