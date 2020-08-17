Arien
двухсотки позже вводились в обращение
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:18
Arien
двухсотки позже вводились в обращение
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:22
це дісно так,
нові 200-ки вводились найпізніше (десь взимку цього року якщо не помиляюсь)
як бачите - півроку це замалий час щоб перепрогамувати усе скопище банкоматів по Україні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:26
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:56
Не болтайте ерундой - "все скопище банкоматов" - перепрограммировать и не надо - ведь банкоматы, работающие "только на выдачу" не контролируют банкноты на номинал, а просто тупо механически вынимают определенное количество листочков бумаги с определенной касеты. А перепрограммировать надо только всего небольшой процент банкоматов у которых есть функция "кэш-ин". А таких на самом деле меньше 10% от "всего скопища" .
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 17 сер, 2020 17:01
Re: Альфа-Банк
Проблема в том, что новые прошивки для распознавания новых банкнот у нас не делают. Компания, обслуживающая парк банкоматов (Реноме, например) заказывает новую прошивку у производителя, обычно в Европе, это довольно дорого и долго. Потом уже новую версию ставят на банкоматы удалённо, на все нужные разом, это уже самая простая задача
Додано: Вів 18 сер, 2020 01:49
Re: Альфа-Банк
терминалы ПБ, по-моему, тоже выборочно новые купюры принимают
ibox-овские отрыгивают новые двухсотки, пятисотки и тысячные, пожирают только новые сотки
думаю, что у остальных сетей и банков та же проблема
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:33
Терминалы Привата берут новые 200 и 1000 купюры
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:52
Re: Альфа-Банк
Читаю
Это правда без обмеження или есть нюансы? Отпишитесь, плиз, активные юзеры Альфы.
Смогу я прийти снять 100К без комиссии, а потом еще раз столько же?
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:54
Mavr, добрый день. Да.
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Kevin, Vorlon, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|