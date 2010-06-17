riwalir написав:Alfa_Bank Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая процедура chargeback в Альфа-Банке? Эпицентр доставил не тот товар, в коробке с правильным наименованием был другой товар, свои ошибки исправлять не спешат, только тянут время. Оплату товара проводил в интернет-магазине Эпицентра. По правилам МПС Visa при недоставке товара или доставке не того товара держатель карты имеет право на чарджбэк. Чек, накладная, изображения заказаного товара и фото полученного товара имеются. И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
riwalir, добрый день. Вам необходимо обратиться в банк с письменным запросом. На его основании мы обратимся к МПС з запрос на chargeback.
riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Через безкоштовну розстрочку вирішив збільшити ліміт по кредитній картці, але оскільки я змінював його нещодавно (в травні), то в додатку підвищити можу лише в грудні. Подзвонив пьорсмену для підняття ліміту, але з його слів, підвищити можливо або у додатку або якщо банк сам підвищить, або, як альтернатива, третій варіант - це нова кредитна картка, тому оформив нову кредитку через додаток. Ліміт дали в 1,5 рази більше, ніж по діючій.
В чому логіка плодити кредитки? Комісії, страховки не варіант, бо якщо відключив по першій, то відключу і по другій. Вбачаю лише 1 варіант - статистика видачі для подальшої реклами банку