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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8871887288738874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:35

  riwalir написав:Alfa_Bank
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая процедура chargeback в Альфа-Банке? Эпицентр доставил не тот товар, в коробке с правильным наименованием был другой товар, свои ошибки исправлять не спешат, только тянут время. Оплату товара проводил в интернет-магазине Эпицентра. По правилам МПС Visa при недоставке товара или доставке не того товара держатель карты имеет право на чарджбэк. Чек, накладная, изображения заказаного товара и фото полученного товара имеются.
И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

riwalir, добрый день. Вам необходимо обратиться в банк с письменным запросом. На его основании мы обратимся к МПС з запрос на chargeback.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:08

Re: Альфа-Банк

  riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:34

Через безкоштовну розстрочку вирішив збільшити ліміт по кредитній картці, але оскільки я змінював його нещодавно (в травні), то в додатку підвищити можу лише в грудні. Подзвонив пьорсмену для підняття ліміту, але з його слів, підвищити можливо або у додатку або якщо банк сам підвищить, або, як альтернатива, третій варіант - це нова кредитна картка, тому оформив нову кредитку через додаток. Ліміт дали в 1,5 рази більше, ніж по діючій.

В чому логіка плодити кредитки? Комісії, страховки не варіант, бо якщо відключив по першій, то відключу і по другій. Вбачаю лише 1 варіант - статистика видачі для подальшої реклами банку
Rimlyanin1
 
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