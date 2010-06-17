riwalir написав:Alfa_Bank Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая процедура chargeback в Альфа-Банке? Эпицентр доставил не тот товар, в коробке с правильным наименованием был другой товар, свои ошибки исправлять не спешат, только тянут время. Оплату товара проводил в интернет-магазине Эпицентра. По правилам МПС Visa при недоставке товара или доставке не того товара держатель карты имеет право на чарджбэк. Чек, накладная, изображения заказаного товара и фото полученного товара имеются. И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
riwalir, добрый день. Вам необходимо обратиться в банк с письменным запросом. На его основании мы обратимся к МПС з запрос на chargeback.
riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Через безкоштовну розстрочку вирішив збільшити ліміт по кредитній картці, але оскільки я змінював його нещодавно (в травні), то в додатку підвищити можу лише в грудні. Подзвонив пьорсмену для підняття ліміту, але з його слів, підвищити можливо або у додатку або якщо банк сам підвищить, або, як альтернатива, третій варіант - це нова кредитна картка, тому оформив нову кредитку через додаток. Ліміт дали в 1,5 рази більше, ніж по діючій.
В чому логіка плодити кредитки? Комісії, страховки не варіант, бо якщо відключив по першій, то відключу і по другій. Вбачаю лише 1 варіант - статистика видачі для подальшої реклами банку
Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. Как считаются проценты по сберегательному вкладу. Каждый день по минимальному остатку на вкладе ?
Kalgan, добрый день. % начисляются ежедневно исходя из остатка по вкладу. Если пополняете, % на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на депозитный счет. Если снимаете/закрываете, начисление % на сумму вклада прекращается за день до даты возврата/частичного снятия вклада.
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
Mavr, добрый день. Если открываете дебетовую карту, для СПД нам необходима от вас Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Ее можно самостоятельно распечатать на сайте Министерства Юстиции http://usr.minjust.gov.ua/. Требование согласно статьи 69.1 Налогового кодекса Украины.