RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8872887388748875>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:35

  riwalir написав:Alfa_Bank
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая процедура chargeback в Альфа-Банке? Эпицентр доставил не тот товар, в коробке с правильным наименованием был другой товар, свои ошибки исправлять не спешат, только тянут время. Оплату товара проводил в интернет-магазине Эпицентра. По правилам МПС Visa при недоставке товара или доставке не того товара держатель карты имеет право на чарджбэк. Чек, накладная, изображения заказаного товара и фото полученного товара имеются.
И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

riwalir, добрый день. Вам необходимо обратиться в банк с письменным запросом. На его основании мы обратимся к МПС з запрос на chargeback.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9211
З нами з: 18.02.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:08

Re: Альфа-Банк

  riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 475
З нами з: 12.01.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:34

Через безкоштовну розстрочку вирішив збільшити ліміт по кредитній картці, але оскільки я змінював його нещодавно (в травні), то в додатку підвищити можу лише в грудні. Подзвонив пьорсмену для підняття ліміту, але з його слів, підвищити можливо або у додатку або якщо банк сам підвищить, або, як альтернатива, третій варіант - це нова кредитна картка, тому оформив нову кредитку через додаток. Ліміт дали в 1,5 рази більше, ніж по діючій.

В чому логіка плодити кредитки? Комісії, страховки не варіант, бо якщо відключив по першій, то відключу і по другій. Вбачаю лише 1 варіант - статистика видачі для подальшої реклами банку
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 194
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:14

Alfa_Bank Добрый день. Как считаются проценты по сберегательному вкладу.
Каждый день по минимальному остатку на вкладе ?
Kalgan
 
Повідомлень: 463
З нами з: 02.01.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:31

  Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. Как считаются проценты по сберегательному вкладу.
Каждый день по минимальному остатку на вкладе ?

Kalgan, добрый день. % начисляются ежедневно исходя из остатка по вкладу. Если пополняете, % на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на депозитный счет. Если снимаете/закрываете, начисление % на сумму вклада прекращается за день до даты возврата/частичного снятия вклада.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9211
З нами з: 18.02.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:35

Alfa_Bank
Через какое минимальное время после подписания договора на кредитную карту можно подавать заявление на смену тарифа по карте? Или не такого ограничения?

Для подачи заявления не должно быть никакого долга, включая рассрочек?
Vorlon
 
Повідомлень: 8851
З нами з: 14.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:37

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Через какое минимальное время после подписания договора на кредитную карту можно подавать заявление на смену тарифа по карте? Или не такого ограничения?

Для подачи заявления не должно быть никакого долга, включая рассрочек?

Vorlon, добрый день. Такого ограничения нет. Для запроса на смену тарифа погашать долг и рассрочки не нужно.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9211
З нами з: 18.02.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:12

Re: Альфа-Банк

На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
Mavr
 
Повідомлень: 96
З нами з: 13.06.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25

  Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?

Mavr, добрый день. Если открываете дебетовую карту, для СПД нам необходима от вас Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Ее можно самостоятельно распечатать на сайте Министерства Юстиции http://usr.minjust.gov.ua/. Требование согласно статьи 69.1 Налогового кодекса Украины.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9211
З нами з: 18.02.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:29

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп :)
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
renegade
 
Повідомлень: 115
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8872887388748875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4236, 4237, 4238
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42372 5133336
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 23:03
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7171 1624608
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 22:58
greenozon
Банк Глобус 1 ... 703, 704, 705
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7044 918732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 18:30
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.