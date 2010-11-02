Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь. Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
Вы товар вскрывали при курьере? Или получили и расписались, что все ок? Товар пытались вернуть эпицентру?