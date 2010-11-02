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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8872887388748875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:39

Re: Альфа-Банк

renegade написав:
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп :)
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
Такая же фигня, тоже ничего не понесу
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:33

  Mavr написав:Читаю тарифы по белочке которая вайт кард, пишут:

2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі


Это правда без обмеження или есть нюансы? Отпишитесь, плиз, активные юзеры Альфы.
Смогу я прийти снять 100К без комиссии, а потом еще раз столько же?

Да, но предварительно лучше заказать необходимую сумму.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:36

  Alien написав:
  riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.

Вы товар вскрывали при курьере? Или получили и расписались, что все ок? Товар пытались вернуть эпицентру?
ol_zy
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