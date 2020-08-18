Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь. Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?
Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.
Вы товар вскрывали при курьере? Или получили и расписались, что все ок? Товар пытались вернуть эпицентру?
Альфа-банк, разъясните пару моментов в рамках этой акции.
Оформление 19–21 августа пакетных карт в мобильном приложении с получением цифровых карт без посещения отделения подходит?
Если по кредитке общий лимит 4к, то будит ли зачтено использование 5к кредитных средств следующим порядком: сделать оплату на 2к кредитных грн, дождаться проводки и погасить эту задолженность и затем сделать оплату на 3к кредитных грн?..
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Альфа-банк, разъясните пару моментов в рамках этой акции.
1) Оформление 19–21 августа пакетных карт в мобильном приложении с получением цифровых карт без посещения отделения подходит?
2) Если по кредитке общий лимит 4к, то будит ли зачтено использование 5к кредитных средств следующим порядком: сделать оплату на 2к кредитных грн, дождаться проводки и погасить эту задолженность и затем сделать оплату на 3к кредитных грн?..
MASolomko, добрый день. 1) 4.1.1. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 по 21 серпня 2020 року включно згідно п. 2.3. даних Правил Акції, подати заявку на оформлення 1 (одного) із пакетів послуг: «White» або «Black», або «Graphite» у будь-якому відділенні АТ «Альфа-Банк», або у мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine», або на офіційному веб-сайті АльфаБанку http://www.alfabank.ua, або через Колл-центр Альфа-Банку (дозволяється не більше 1-ого пакету послуг на момент дії Акції); 4.1.2. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 серпня по 30 вересня 2020 року включно згідно п. 2.3. цих Правил акції, укласти Договір на банківське обслуговування по одному із пакетів послуг: «White» або «Black», або «Graphite»; 2) 4.1.3. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 серпня по 30 вересня 2020 року включно згідно п. 2.3. даних Правил Акції, здійснити розрахункові операції кредитною карткою за рахунок кредитних коштів на будь-яку суму та щоб на день завершення Акції – 30 вересня 2020 року згідно п. 2.3. Правил Акції, сума використаних кредитних коштів по кредитній картці за всіма здійсненими розрахунковими операціями протягом Строку проведення Акції, зазначеному у даному пункті Правил Акції, складала 5000 грн. і більше.
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь. Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
думаю не только проблема в каком-то новом законе, а видимо глобально по банку. Они не понимают, что любой человек, который не работает на дядю (или по-крайней мере так оформлен) может открыть в банке как счет ФОП, так и ЛИЧНЫЙ счет физлица.
Когда оформлялся и услышали "место работы" ФОП, сразу начали задвигать, что отправят данные об открытии счета в налоговую. Я, как человек имевший банковский опыт, сразу понял, что они не поняли и представился уже, как наемный рабочий, раз они не хотят по-хорошему И это было еще 3 года назад, если не изменяет память
Востаннє редагувалось Серхио в Сер 19 сер, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио написав:любой человек, который не работает на дядю (или по-крайней мере так оформлен) может открыть в банке как счет ФОП, так и ЛИЧНЫЙ счет физлица.
Но в налоговой всё-таки нужно регистрировать все счета, в том числе и личные, и депозитные. Логика здесь чисто бюрократическая - "а что мы потом ваши деньги искать должны, если вы нам задолжаете?" Отсюда и нормы.