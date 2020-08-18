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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8872887388748875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:39

Re: Альфа-Банк

renegade написав:
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп :)
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
Такая же фигня, тоже ничего не понесу
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:33

  Mavr написав:Читаю тарифы по белочке которая вайт кард, пишут:

2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі


Это правда без обмеження или есть нюансы? Отпишитесь, плиз, активные юзеры Альфы.
Смогу я прийти снять 100К без комиссии, а потом еще раз столько же?

Да, но предварительно лучше заказать необходимую сумму.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:36

  Alien написав:
  riwalir написав:И еще, не воспринимайте за шпильку в адрес Альфы, но в интернете много жалоб, что Альфа-Банк фактически не осуществляет чарджбэк, становясь на сторону магазинов, и не проводит полную процедуру расследования случаев с недобросовестными магазинами, немотивированно отказывая своим клиентам-физическим лицам. Изменилась ли политика банка в отношении chargeback?

Ну банк і не повинен проводити ніякого розслідування - спір розглядається в МПС. Вам же крім усього іншого необхідно мати копію ваших звернень до продавця та його відповідь з цього приводу (вказані документи у вашому переліку відсутні). До того ж якщо у відповіді продавця буде згода на повернення коштів або на заміну товару - то вам на чарджбек можна подавати тільки якщо пройде певний час і продавець нічого не повернув. Ну і якщо при розгляді спору буде доведено, що ви надали не повну інформацію або що ви були обізнані про щось суттєве про що не повідомили, а воно мало вплив на ситуацію - то рішення може бути не на вашу користь і з вас стягнуть додаткову плату. + розгляд спору триває від 60 днів.

Вы товар вскрывали при курьере? Или получили и расписались, что все ок? Товар пытались вернуть эпицентру?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:52

Re: Альфа-Банк

Для тех, кто хотел оформить или перейти на новые продукты, есть возможность принять участие в акции https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... e-pod-2243

Альфа-банк, разъясните пару моментов в рамках этой акции.

Оформление 19–21 августа пакетных карт в мобильном приложении с получением цифровых карт без посещения отделения подходит?

Если по кредитке общий лимит 4к, то будит ли зачтено использование 5к кредитных средств следующим порядком: сделать оплату на 2к кредитных грн, дождаться проводки и погасить эту задолженность и затем сделать оплату на 3к кредитных грн?..
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:08

  MASolomko написав:Для тех, кто хотел оформить или перейти на новые продукты, есть возможность принять участие в акции https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... e-pod-2243

Альфа-банк, разъясните пару моментов в рамках этой акции.

1) Оформление 19–21 августа пакетных карт в мобильном приложении с получением цифровых карт без посещения отделения подходит?

2) Если по кредитке общий лимит 4к, то будит ли зачтено использование 5к кредитных средств следующим порядком: сделать оплату на 2к кредитных грн, дождаться проводки и погасить эту задолженность и затем сделать оплату на 3к кредитных грн?..

MASolomko, добрый день.
1) 4.1.1. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 по 21 серпня 2020 року включно
згідно п. 2.3. даних Правил Акції, подати заявку на оформлення 1 (одного) із пакетів
послуг: «White» або «Black», або «Graphite» у будь-якому відділенні АТ «Альфа-Банк»,
або у мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine», або на офіційному веб-сайті АльфаБанку http://www.alfabank.ua, або через Колл-центр Альфа-Банку (дозволяється не більше 1-ого
пакету послуг на момент дії Акції);
4.1.2. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 серпня по 30 вересня 2020 року
включно згідно п. 2.3. цих Правил акції, укласти Договір на банківське обслуговування по
одному із пакетів послуг: «White» або «Black», або «Graphite»;
2) 4.1.3. протягом Строку проведення Акції, у період з 19 серпня по 30 вересня 2020 року
включно згідно п. 2.3. даних Правил Акції, здійснити розрахункові операції кредитною
карткою за рахунок кредитних коштів на будь-яку суму та щоб на день завершення Акції
– 30 вересня 2020 року згідно п. 2.3. Правил Акції, сума використаних кредитних коштів
по кредитній картці за всіма здійсненими розрахунковими операціями протягом Строку
проведення Акції, зазначеному у даному пункті Правил Акції, складала 5000 грн. і більше.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:38

  renegade написав:
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп :)
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.


думаю не только проблема в каком-то новом законе, а видимо глобально по банку. Они не понимают, что любой человек, который не работает на дядю (или по-крайней мере так оформлен) может открыть в банке как счет ФОП, так и ЛИЧНЫЙ счет физлица.

Когда оформлялся и услышали "место работы" ФОП, сразу начали задвигать, что отправят данные об открытии счета в налоговую. Я, как человек имевший банковский опыт, сразу понял, что они не поняли :roll: и представился уже, как наемный рабочий, раз они не хотят по-хорошему :mrgreen: И это было еще 3 года назад, если не изменяет память
Востаннє редагувалось Серхио в Сер 19 сер, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:39

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:...есть возможность принять участие в акции

...та стати учасником розіграшу :!:
Нее, эт не для меня. Я привык ток "ставати (можливим) учасником виграшу" :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:46

  clientage написав:
  MASolomko написав:...есть возможность принять участие в акции

...та стати учасником розіграшу :!:
Нее, эт не для меня. Я привык ток "ставати (можливим) учасником виграшу" :P :P

Были бы гарантированные подарки сначала,а потом розыгрыш.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:29

  Серхио написав:любой человек, который не работает на дядю (или по-крайней мере так оформлен) может открыть в банке как счет ФОП, так и ЛИЧНЫЙ счет физлица.

Но в налоговой всё-таки нужно регистрировать все счета, в том числе и личные, и депозитные. Логика здесь чисто бюрократическая - "а что мы потом ваши деньги искать должны, если вы нам задолжаете?" Отсюда и нормы.
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