Додано: Сер 19 сер, 2020 10:38

renegade написав: Mavr написав: На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки? То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.

Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп

Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп. То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фопЦирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.

думаю не только проблема в каком-то новом законе, а видимо глобально по банку. Они не понимают, что любой человек, который не работает на дядю (или по-крайней мере так оформлен) может открыть в банке как счет ФОП, так и ЛИЧНЫЙ счет физлица.Когда оформлялся и услышали "место работы" ФОП, сразу начали задвигать, что отправят данные об открытии счета в налоговую. Я, как человек имевший банковский опыт, сразу понял, что они не понялии представился уже, как наемный рабочий, раз они не хотят по-хорошемуИ это было еще 3 года назад, если не изменяет память