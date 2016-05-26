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Альфа-Банк
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:50
Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
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Anadonta
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:57
Anadonta написав:Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
Только в пятницу. Алла не сделает проводку по счету в выходные.
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lel
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Додано: Сер 19 сер, 2020 16:06
renegade написав:
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.
подготовил курьеру какую-то распечатку с сайта минюста, которую мне делал мой банк, владелец счета ФОП. Посмотрим, что скажет. Никак не доедет
Они что сами не могут распечатать с сайта минюста. Чего они мозги ***т?
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Ромасик
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