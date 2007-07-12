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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8874887588768877>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:50

Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:57

Re: Альфа-Банк

Anadonta написав:Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
Только в пятницу. Алла не сделает проводку по счету в выходные.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:06

  renegade написав:
Mavr написав:На чем основано требование представить свидетельство ФОП при открытии счета физика? Такого законодательного требования нет. Откуда эти дополнительные бумажки?
То же самое сказали, думал ошиблись, печатать не собираюсь.
Интересно еще и то, что оператор, во время разговора со мной, спросила разрешение и прочитала мои данные фоп :)
Цирк. Похоже они недопоняли суть закона и не отличают счет физ лица и фоп.

подготовил курьеру какую-то распечатку с сайта минюста, которую мне делал мой банк, владелец счета ФОП. Посмотрим, что скажет. Никак не доедет :mrgreen:
Они что сами не могут распечатать с сайта минюста. Чего они мозги ***т?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:54

если сегодня или завтра
в кц заказать замену еко на ред
будет участие в розыграше?
айфона или чего там не помню :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:58

  v57 написав:если сегодня или завтра
в кц заказать замену еко на ред
будет участие в розыграше?
айфона или чего там не помню :)

v57, добрый день. Да. "В акції можуть взяти участь й ті клієнти, які переоформлять свої поточні продукти (пакети послуг Comfort, Ultra і Platinum, а також кредитку «Максимум») на нові."
https://alfabank.ua/about/press/alfa-bank-vitaye-z-dnem-nezalezhnosti-ukrayini-ta-daruye-pod-2243.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:01

  v57 написав:если сегодня или завтра
в кц заказать замену еко на ред
будет участие в розыграше?
айфона или чего там не помню :)

Т.е. таки хотите шобы вас разыграли :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:07

ув Альфа
не понятно.
если заказать 20, то карта будет готова явно после 21
и?
Востаннє редагувалось v57 в Сер 19 сер, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:09

  clientage написав:
  v57 написав:если сегодня или завтра
в кц заказать замену еко на ред
будет участие в розыграше?
айфона или чего там не помню :)

Т.е. таки хотите шобы вас разыграли :lol:

впервые, что ли :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:36

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:если сегодня или завтра
в кц заказать замену еко на ред
будет участие в розыграше?
айфона или чего там не помню :)

v57, добрый день. Да. "В акції можуть взяти участь й ті клієнти, які переоформлять свої поточні продукти (пакети послуг Comfort, Ultra і Platinum, а також кредитку «Максимум») на нові."
https://alfabank.ua/about/press/alfa-bank-vitaye-z-dnem-nezalezhnosti-ukrayini-ta-daruye-pod-2243.

Призовий фон кожного з розіграшів включає «яблучний» смартфон, смарт-годинник та навушники.

И на этом фоне вас разыграют...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20

Alfa_Bank
Если на этот месяц выбрана категория АЗС, то при заправке на Глуско будет 5 % за Глуско + 2% за выбранную категорию АЗС?
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velvet
 
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