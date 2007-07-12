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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8874887588768877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:32

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.


Можете на дебетну Альфу перевести ,звідти тоді 23го зарахують.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:07

  v57 написав:ув Альфа
не понятно.
если заказать 20, то карта будет готова явно после 21
и?

Но заявка подана с 19 по 21 августа :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:09

  velvet написав:Alfa_Bank
Если на этот месяц выбрана категория АЗС, то при заправке на Глуско будет 5 % за Глуско + 2% за выбранную категорию АЗС?

velvet, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9215
З нами з: 18.02.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 819 раз.
 
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  #<1 ... 8874887588768877
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