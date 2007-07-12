|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:32
Anadonta написав:
Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
Можете на дебетну Альфу перевести ,звідти тоді 23го зарахують.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:07
v57 написав:
ув Альфа
не понятно.
если заказать 20, то карта будет готова явно после 21
и?
Но заявка подана с 19 по 21 августа
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9215
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:09
velvet написав:Alfa_Bank
Если на этот месяц выбрана категория АЗС, то при заправке на Глуско будет 5 % за Глуско + 2% за выбранную категорию АЗС?
velvet, добрый день. Да.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9215
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
, Hack-Stock
, omb
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|42383
|5135924
|
Чет 20 сер, 2020 09:05
omb
|
|560
|162481
|
Сер 19 сер, 2020 22:00
klug
|
|16930
|2355553
|
|