Anadonta написав:Всем добрый день! Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)? Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.
Можете на дебетну Альфу перевести ,звідти тоді 23го зарахують.
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v57 написав:ув Альфа не понятно. если заказать 20, то карта будет готова явно после 21 и?
Но заявка подана с 19 по 21 августа
А в каком случае как дата события регистрируется? Я заказала новую максимум- 2 за 5 дней примерно до расчетной даты,в отделении,тогда же анулирована предыдущая карта, а потом с меня списали РКО, аргументируя это тем, что активирована новая карта уже после расчетной даты
Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.
Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.
Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.
Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.
Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.
Спасибо. А через сколько дней возврат ориентировочно пройдет?
Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.
Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.
Спасибо. А через сколько дней возврат ориентировочно пройдет?
Это не от нас зависит, а от торговца. Как только средства поступят, мы зачислим.