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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8875887688778878>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:32

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Маленький вопрос: расчетная дата по карте Travel 23 число - нужно погасить задолженность в пятницу 21.08 (обычно плачу с помощью СЭП с Прокредита) или есть варианты гашения в субботу или воскресенье по p2p (с карты того же Прокредита или Монобанка)?
Небольшое уточнение: после зачисления средств хочу полностью закрыть несколько рассрочек.


Можете на дебетну Альфу перевести ,звідти тоді 23го зарахують.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:07

  v57 написав:ув Альфа
не понятно.
если заказать 20, то карта будет готова явно после 21
и?

Но заявка подана с 19 по 21 августа :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:09

  velvet написав:Alfa_Bank
Если на этот месяц выбрана категория АЗС, то при заправке на Глуско будет 5 % за Глуско + 2% за выбранную категорию АЗС?

velvet, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:20

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:ув Альфа
не понятно.
если заказать 20, то карта будет готова явно после 21
и?

Но заявка подана с 19 по 21 августа :wink:

А в каком случае как дата события регистрируется? Я заказала новую максимум- 2 за 5 дней примерно до расчетной даты,в отделении,тогда же анулирована предыдущая карта, а потом с меня списали РКО, аргументируя это тем, что активирована новая карта уже после расчетной даты
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:22

Tat_888
На момент РД у вас был старый тарифный план, поэтому РКО списано правильно и в последний раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:28

Возврат по кредитке и рассрочка

Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:36

  Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.

Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:43

  Alfa_Bank написав:
  Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.

Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.

Спасибо. А через сколько дней возврат ориентировочно пройдет?
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:47

  Tat_888 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Tat_888 написав:Вопрос представителю : оплатила кредиткой сумму ,пришло предложение рассрочки,не успела подать заявку, как пришлось делать возврат (продавец ошиблась и не на нужный терминал приняла оплату).После возврата денег на карту буду делать эту же оплату на такую же сумму.Мне придет предложение рассрочки новое ? Или можно будет подтвердить имеющееся,если срок позволит?Своих денег на карте нет.

Tat_888, добрый день. После повторной покупки будет новое предложение рассрочки.

Спасибо. А через сколько дней возврат ориентировочно пройдет?

Это не от нас зависит, а от торговца. Как только средства поступят, мы зачислим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:04

Alfa_Bank


На мой второй фейковый номер , пришла смс .

Это не я, не моя фамилия и мой фейковый номер . Номер сейчас отправлю в личку .


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