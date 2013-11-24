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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13
proftpd66 написав:Alfa_Bank
На мой второй фейковый номер , пришла смс .
Это не я, не моя фамилия и мой фейковый номер . Номер сейчас отправлю в личку .
proftpd66, добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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