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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8875887688778878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13

  proftpd66 написав:Alfa_Bank


На мой второй фейковый номер , пришла смс .

Это не я, не моя фамилия и мой фейковый номер . Номер сейчас отправлю в личку .


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proftpd66, добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:04

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?

И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?

PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:12

  MASolomko написав:Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?

И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?

PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом :(

MASolomko, добрый день. Сделайте скрин с МАБ и Мобайла + дайте инфо о версии приложения, модели и ОС устройства. Передам для анализа.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9220
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:32

  MASolomko написав:Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?

И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?

PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом :(
Да ща и появится, там 30 мин рассинхрон между блоком и проводкой. Верните Лёшика!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, всё в личке. ;)

  clientage написав:Да ща и появится, там 30 мин рассинхрон между блоком и проводкой.
Ровно по истечению 3 суток пришло предложение на рассрочку по этой операции, а вот в выписке ещё нет отображения этой операции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22

проблемка

Не получается создать шаблон на платеж другому клиенту Альфа-Банка по реквизитам (IBAN), ни в МАБ, ни в Альфа-Мобайл.
Дает создать шаблон по "реквизитам не клиенту Альфа", но при попытке заплатить гавкает зачем-то красным "Для переказів на рахунки, які відкриті у АТ "Альфа-Банк", рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку online" клієнту Альфа-Банку" и не дает заплатить, зачем-то.

Если проблема у меня в ДНК - подскажите на какие кнопочки нажимать)))
Если не у меня - то когда ожидается реализовать подобное?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:26

  romanauscas написав:Не получается создать шаблон на платеж другому клиенту Альфа-Банка по реквизитам (IBAN), ни в МАБ, ни в Альфа-Мобайл.
Дает создать шаблон по "реквизитам не клиенту Альфа", но при попытке заплатить гавкает зачем-то красным "Для переказів на рахунки, які відкриті у АТ "Альфа-Банк", рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку online" клієнту Альфа-Банку" и не дает заплатить, зачем-то.

Если проблема у меня в ДНК, подскажите на какие кнопочки нажимать)))
Если не у меня - то когда ожидается реализовать подобное?

romanauscas, добрый день. Недоступно создание шаблонов для платежей по iban физ. лицу Альфа-Банка.
Alfa_Bank
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