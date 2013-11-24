Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13
proftpd66 написав: Alfa_Bank
На мой второй фейковый номер , пришла смс .
Это не я, не моя фамилия и мой фейковый номер . Номер сейчас отправлю в личку .
proftpd66, добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:04
Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?
И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?
PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:12
MASolomko написав:
Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?
И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?
PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом
MASolomko, добрый день. Сделайте скрин с МАБ и Мобайла + дайте инфо о версии приложения, модели и ОС устройства. Передам для анализа.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:32
MASolomko написав:
Alfa_Bank, в ~2 часа дня 18 августа совершил оплату на Али. МАБ уже рисует проводку сегодня. А когда эта операция появится в мобильном приложении?
И, вообще, в чём смысл временно убирать эту операцию из выписки в мобильном приложении?
PS Если бы неакционные рассрочки, то платить вашими платёжные картами за бугром ее выгодно из-за мутки с курсом
Да ща и появится, там 30 мин рассинхрон между блоком и проводкой. Верните Лёшика!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22
Alfa_Bank, всё в личке.
clientage написав:
Да ща и появится, там 30 мин рассинхрон между блоком и проводкой.
Ровно по истечению 3 суток пришло предложение на рассрочку по этой операции, а вот в выписке ещё нет отображения этой операции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22
Не получается создать шаблон на платеж другому клиенту Альфа-Банка по реквизитам (IBAN), ни в МАБ, ни в Альфа-Мобайл.
Дает создать шаблон по "реквизитам не клиенту Альфа", но при попытке заплатить гавкает зачем-то красным "Для переказів на рахунки, які відкриті у АТ "Альфа-Банк", рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку online" клієнту Альфа-Банку" и не дает заплатить, зачем-то. Если проблема у меня в ДНК - подскажите на какие кнопочки нажимать))) Если не у меня - то когда ожидается реализовать подобное?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:26
romanauscas написав:
Не получается создать шаблон на платеж другому клиенту Альфа-Банка по реквизитам (IBAN), ни в МАБ, ни в Альфа-Мобайл.
Дает создать шаблон по "реквизитам не клиенту Альфа", но при попытке заплатить гавкает зачем-то красным
"Для переказів на рахунки, які відкриті у АТ "Альфа-Банк", рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку online" клієнту Альфа-Банку"
и не дает заплатить, зачем-то.
Если проблема у меня в ДНК, подскажите на какие кнопочки нажимать)))
Если не у меня - то когда ожидается реализовать подобное?
romanauscas, добрый день. Недоступно создание шаблонов для платежей по iban физ. лицу Альфа-Банка.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:55
Господа!
а текущий (не карточный) счёт у аллы можно пополнить в каких либо терминалах или банкоматах?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:59
uaprofi написав:
Господа!
а
текущий
(не карточный) счёт у аллы можно пополнить в каких либо терминалах или банкоматах?
uaprofi, добрый день. Можно наличными через наш банкомат с функцией cash in - cash out.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:40
Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.
А нельзя их сразу самим печатать? Клиентоориентированность 80 лвл
renegade
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