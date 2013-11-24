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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8876887788788879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:08

  proftpd66 написав:Alfa_Bank


На мой второй фейковый номер , пришла смс .

Это не я, не моя фамилия и мой фейковый номер . Номер сейчас отправлю в личку .


Зображення

Зображення

не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...

это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
ol_zy
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  #<1 ... 8876887788788879
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