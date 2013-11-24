не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:08
не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
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