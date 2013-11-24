не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:08
не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:21
ol_zy
номер 1-2-3 года назад, представитель написал, что это недавно кто-то добавил номер в Аллу.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:21
Альфа Travel
Не знаю - касается это кого-то или нет, но с завтрашнего дня изменяется "Обмеження щодо максимальної суми списання Балів мандрівника" по новым условиям программы. Было 25 тысяч грн. в месяц, станет 10 тысяч грн. в месяц.
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