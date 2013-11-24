не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:08
не надо было фейковые номера покупать... кто-то скинул номер с кредитом, чтобы не платить, а вы этот номер себе взяли, теперь и по кредиту вам платить...
это конечно шутка, но в каждой шутке.... доставать вас теперь коллекторы будут
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:21
ol_zy
номер 1-2-3 года назад, представитель написал, что это недавно кто-то добавил номер в Аллу.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:21
Альфа Travel
Не знаю - касается это кого-то или нет, но с завтрашнего дня изменяется "Обмеження щодо максимальної суми списання Балів мандрівника" по новым условиям программы. Было 25 тысяч грн. в месяц, станет 10 тысяч грн. в месяц.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:34
Блокировка карты
Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((
Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.
Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:34
nick_new
Вы бы скрины научились размещать правильно - даже с лупой ничего не видно. Какой в них смысл?
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:38
Сходить в отделение и попросить прочитать (распечатать) анкетные данные + выписку, чтобы знать правильные ответы, попросить разблокировать карту.
По скринам не видно, что вы там писали поддержке.
Какая именно р2р операция попала в блок? Была покупка на олх или перевод на моно?
Как вариант написать в отделение заяву на отказ от фрод-мониторинга (не панацея, но блокировать должны намного реже)
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:44
Re: Альфа-Банк
Это полная ***, простите. Много вы на триста евро отдохнете? Бери и ни в чем себе не отказывай. 25к и то мало было, так еще покращили. Машину на месяц арендовать ~ 800 евро, номер в отеле ~ 100 евро. Три дня можно бонусами сэкономить. Огромное спасибо.
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