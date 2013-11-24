Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?