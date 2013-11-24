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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:31
renegade написав:
Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.
А нельзя их сразу самим печатать?
Клиентоориентированность 80 лвл
Також є ФОПчиком. У Святошинському відділенні у 2017 році клерки роздруковували власноруч. Жодних проблем. Спитали, чи маю Витяг з собою, після негативної відповіді роздрукували самі.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:33
nick_new написав:
Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((
Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.
Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?
nick_new, добрый день. Очень жаль, что так вышло. Однако, для банка важно сохранить средства клиента, именно поэтому можем блокировать карту до выяснения. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Совершить разблокировку карты возможно только после прохождения полной идентификации. Карту блокирует не человек, а программа исходя из определенных параметров рисковости. Поэтому возможна повторная блокировка. От нее можно отказаться совсем через письменное заявление, но мы этого не рекомендуем. Напишите ваши данные в ЛС, проверю чат и уточню почему с вами не связался ПМ.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:32
Напомните, как избавиться в МАБе от не активной карты серым цветом, которая напротив активной (черным)?
Уже год висит....
Черная - Коннект, серая - Максимум.
Коннектом - часто пользуюсь, серую даже не активировал.
На днях звонил в Альфу чтоб получить ред, оператор сказал что она моего коннекта вообще не видит, у нее отображается что я активно пользуюсь картой Максимум, которая у меня не активирована.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:44
Sergion написав:
Напомните, как избавиться в МАБе от не активной карты серым цветом, которая напротив активной (черным)?
Уже год висит....
Черная - Коннект, серая - Максимум.
Коннектом - часто пользуюсь, серую даже не активировал.
На днях звонил в Альфу чтоб получить ред, оператор сказал что она моего коннекта вообще не видит, у нее отображается что я активно пользуюсь картой Максимум, которая у меня не активирована.
Sergion, добрый день. Подайте запрос на аннулирование карты в КЦ. Или мне напишите номер карты, от которой хотите избавиться.
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Alfa_Bank
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