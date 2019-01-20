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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8878887988808881> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1037 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 212 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 177 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 171 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 281 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 196 Всього голосів : 1037 Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:31 renegade написав: Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.



А нельзя их сразу самим печатать?



Клиентоориентированность 80 лвл Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.А нельзя их сразу самим печатать?Клиентоориентированность 80 лвл



Також є ФОПчиком. У Святошинському відділенні у 2017 році клерки роздруковували власноруч. Жодних проблем. Спитали, чи маю Витяг з собою, після негативної відповіді роздрукували самі. Також є ФОПчиком. У Святошинському відділенні у 2017 році клерки роздруковували власноруч. Жодних проблем. Спитали, чи маю Витяг з собою, після негативної відповіді роздрукували самі. Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу. Solar_simfi

Повідомлень: 2205 З нами з: 10.08.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:33 nick_new написав: Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((

Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.

Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?

Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?

nick_new, добрый день. Очень жаль, что так вышло. Однако, для банка важно сохранить средства клиента, именно поэтому можем блокировать карту до выяснения. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Совершить разблокировку карты возможно только после прохождения полной идентификации. Карту блокирует не человек, а программа исходя из определенных параметров рисковости. Поэтому возможна повторная блокировка. От нее можно отказаться совсем через письменное заявление, но мы этого не рекомендуем. Напишите ваши данные в ЛС, проверю чат и уточню почему с вами не связался ПМ. nick_new, добрый день. Очень жаль, что так вышло. Однако, для банка важно сохранить средства клиента, именно поэтому можем блокировать карту до выяснения. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Совершить разблокировку карты возможно только после прохождения полной идентификации. Карту блокирует не человек, а программа исходя из определенных параметров рисковости. Поэтому возможна повторная блокировка. От нее можно отказаться совсем через письменное заявление, но мы этого не рекомендуем. Напишите ваши данные в ЛС, проверю чат и уточню почему с вами не связался ПМ. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9228 З нами з: 18.02.13 Подякував: 79 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:32 Напомните, как избавиться в МАБе от не активной карты серым цветом, которая напротив активной (черным)?

Уже год висит....

Черная - Коннект, серая - Максимум.

Коннектом - часто пользуюсь, серую даже не активировал.

На днях звонил в Альфу чтоб получить ред, оператор сказал что она моего коннекта вообще не видит, у нее отображается что я активно пользуюсь картой Максимум, которая у меня не активирована. Sergion Повідомлень: 448 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:44 Sergion написав: Напомните, как избавиться в МАБе от не активной карты серым цветом, которая напротив активной (черным)?

Уже год висит....

Черная - Коннект, серая - Максимум.

Коннектом - часто пользуюсь, серую даже не активировал.

На днях звонил в Альфу чтоб получить ред, оператор сказал что она моего коннекта вообще не видит, у нее отображается что я активно пользуюсь картой Максимум, которая у меня не активирована. Напомните, как избавиться в МАБе от не активной карты серым цветом, которая напротив активной (черным)?Уже год висит....Черная - Коннект, серая - Максимум.Коннектом - часто пользуюсь, серую даже не активировал.На днях звонил в Альфу чтоб получить ред, оператор сказал что она моего коннекта вообще не видит, у нее отображается что я активно пользуюсь картой Максимум, которая у меня не активирована.

Sergion, добрый день. Подайте запрос на аннулирование карты в КЦ. Или мне напишите номер карты, от которой хотите избавиться. Sergion, добрый день. Подайте запрос на аннулирование карты в КЦ. Или мне напишите номер карты, от которой хотите избавиться. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9228 З нами з: 18.02.13 Подякував: 79 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:24 Alfa_Bank написав: nick_new написав: Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((

Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.

Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?

Сори, но накипело. 18.08 после неуспешной попытки п2п перевода (ВНИМАНИЕ!!! на эту сумму переводы выполняю 2раза в месяц на протяжении уже 2- лет) СБ заблокировало карту. После 30 минутного общения в чате майальфы удалось выяснить причину и отправить запрос на разблокировку, который должен был быть обработан через 40 мин (наверное сесюрити пили кофе). Далее, на след.день 19.08 делаю успешный п2п перевод на ту же сумму, на ту же карту, а уже через 3 ч в магазине не могу рассчитаться. О причине можно уже догадаться. Снова начинается занимательное общение в чате, но в этот раз ответы получаю спустя 15 мин после каждого заданного вопроса. Через полтора часа бросаю эту затею. Утром звоню в отделение с просьбой дать контакты персонального манагера, визитка которого была утеряна. Меня заверяют, что инфу передали и через пару мин манагер наберет. Проходит день, звоню на горячую линию, объясняю ситуацию, что не могу картой пользоваться 3й день, мне начинают рассказывать что это все делает СБ и они на них не влияют (интересно кто в банке влияет на этих "бдительней"). КЦ предлагает разлочить карту (хотя наверное создать запрос на разблокировку), но поскольку я не могу ответить на вопрос о успешной операции то меня ласково шлют на х.р. И самое интересно, день назад я уже объяснял сотрудникам банка, что мне не приходили смс от олх, ссылки на оплату олх итд, что не нужно блокировать карту после мого п2п платежа. Безтолку(((Итого: 3 дня я без карты, персональный манагер забил на решение проблемы (хотя может ответственный сотрудник просто не передал инфо), КЦ не влияет на СБ и карту разблочить не могут.Куда теперь обращаться, писать зампредам, что бы повлияли на СБ (а может СБ и им не подконтрольны)?

nick_new, добрый день. Очень жаль, что так вышло. Однако, для банка важно сохранить средства клиента, именно поэтому можем блокировать карту до выяснения. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Совершить разблокировку карты возможно только после прохождения полной идентификации. Карту блокирует не человек, а программа исходя из определенных параметров рисковости. Поэтому возможна повторная блокировка. От нее можно отказаться совсем через письменное заявление, но мы этого не рекомендуем. Напишите ваши данные в ЛС, проверю чат и уточню почему с вами не связался ПМ. nick_new, добрый день. Очень жаль, что так вышло. Однако, для банка важно сохранить средства клиента, именно поэтому можем блокировать карту до выяснения. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Совершить разблокировку карты возможно только после прохождения полной идентификации. Карту блокирует не человек, а программа исходя из определенных параметров рисковости. Поэтому возможна повторная блокировка. От нее можно отказаться совсем через письменное заявление, но мы этого не рекомендуем. Напишите ваши данные в ЛС, проверю чат и уточню почему с вами не связался ПМ.

Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. nick_new Повідомлень: 6 З нами з: 20.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:45 nick_new написав: Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.

Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза. Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза. Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 21 сер, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9228 З нами з: 18.02.13 Подякував: 79 раз. Подякували: 819 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:51 Re: Альфа-Банк Може все ж клієнт повинен вирішувати, чи він сплачує послугу в магазині або в переказує кошти. Так дійдете до того: "А навіщо вам гроші? В банці буде їм краще. Ми вам не дамо. Ви - то не ви. Приходьте наступного разу, коли матимете ту саму зачіску, коли відкривали рахунки". Кочевник Повідомлень: 1588 З нами з: 16.02.17 Подякував: 275 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:06 Alfa_Bank написав: nick_new написав: Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.

Дело ваше, кончено... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза. Дело ваше,... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза.

У Альфы НЕАДЕКВАТНЫЙ фрод-контроль. Настраивали его обычные перестраховщики, которым лучше перебдеть

Я юзаю р2р-переводы более чем в 15 банков -- мне есть с чем сравнивать.

Уж нашо отмороженый фрод у Привата или ПУМБы, но они нашли возможность адекватного диалога с любимым клиентом

Я отказался от фрод-контроля Алки по 2м эккам заявой в отд-и, мне такой сервис НЕ нужен



ПС. Подправьте словцо, или може эт по Фрейду ? У Альфы НЕАДЕКВАТНЫЙ фрод-контроль. Настраивали его обычные перестраховщики, которым лучше перебдетьЯ юзаю р2р-переводы более чем в 15 банков -- мне есть с чем сравнивать.Уж нашо отмороженый фрод у Привата или ПУМБы, но они нашли возможность адекватного диалога с любимым клиентомЯ отказался от фрод-контроля Алки по 2м эккам заявой в отд-и, мне такой сервис НЕ нуженПС. Подправьте словцо, или може эт по Фрейду ? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32172 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2558 раз. Подякували: 3766 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:09 Кочевник



В реальності існує така тенденція з баку Альфи щодо автоматичного контролю всіх і вся, алгоритми забезпечують контроль над фінансами, а не контроль над ідентифікацією та індивідуальною взаємодією з клієнтом. Чогось забувається основна істина- клієнт завжди правий і хоче мати винятковий сервіс. Вбачається, що основний моніторинг повинен здійснюватися з клієнтом, як варіант СБ миттєво набирає по фінансовому номеру клієнта, а блокування карточки це останній засіб контролю. Зазвичай коли повністю перевівся на кредитку, кеш не носиш, а тут бац і блок. Сідай і чатся багато часу! joik Повідомлень: 271 З нами з: 24.07.17 Подякував: 28 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:11 Alfa_Bank написав: nick_new написав: Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.

Дело ваше, кончено... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза. Дело ваше, кончено... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза.

А в чем ваша бдительность? То есть 2 года не бдили, а сейчас начали? А историю операций посмотреть, проанализировать? Замкнутый круг получается - я полдня трачу на объяснения причин и на прохождения аутификации, а мне через час снова блокируют карту без звонка и как либо предупреждений. Хоть бы кто-то перезвонил и спросил я или не я делаю операции. Офигенный сервис.

И какой шанс дать, ехать в отделение с паспортом и кодом? Пройти аутификацию в КЦ я не могу, поскольку с вашим блокированием не помню уже когда были успешные операции. А в чем ваша бдительность? То есть 2 года не бдили, а сейчас начали? А историю операций посмотреть, проанализировать? Замкнутый круг получается - я полдня трачу на объяснения причин и на прохождения аутификации, а мне через час снова блокируют карту без звонка и как либо предупреждений. Хоть бы кто-то перезвонил и спросил я или не я делаю операции. Офигенный сервис.И какой шанс дать, ехать в отделение с паспортом и кодом? Пройти аутификацию в КЦ я не могу, поскольку с вашим блокированием не помню уже когда были успешные операции. nick_new Повідомлень: 6 З нами з: 20.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8878887988808881> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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