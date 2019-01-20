|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:14
joik
Мало того, нужно потратить около часа а то и больше, что бы выяснить причину, почему не проходит операция (стоя на кассе в магазине)
-
nick_new
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 20.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:22
Alfa_Bank написав: nick_new написав:
Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.
Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза.
Узнаю старую добрую Альфу!
Не давайте им шансов-они неисправимы. У меня были постоянные проблемы с блокировкой карт.
Почти три года назад я ушёл из Альфы закрыв самый престижный на то время пакет (Блек или Блек+-не помню уже). И ни разу не пожалел. Первое время в другом банке после 3-4 покупки в ТЦ ждал блокировки карты или звонка с вопросом: это вы в Ашане лимонад только что купили? Или мошенники пьют за ваш счёт? Но всё ок. Всё работает. Но не в Альфе. Сколько лет прошло-а воз и ныне там.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:28
Будьте добры,у меня такой вопрос:одна из кредитных карт находится за границей.Предложение о рассрочке приходит при покупке от 500 грн.,но при оплате картой за границей сначала блокируется определённая сумма(в моём случае это было 495 грн).Через время происходит списание(в моём случае это было 501 грн.).Предложение о рассрочке не поступает,хотя сумма списания позволяет рассрочку.Может быть возможно передать разработчикам производить предложение о рассрочке на основе суммы фактического списания !
Востаннє редагувалось IGNAT
в П'ят 21 сер, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
-
IGNAT
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 29.03.12
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:28
nick_new написав:
А в чем ваша бдительность? То есть 2 года не бдили, а сейчас начали? А историю операций посмотреть, проанализировать? Замкнутый круг получается - я полдня трачу на объяснения причин и на прохождения аутификации, а мне через час снова блокируют карту без звонка и как либо предупреждений. Хоть бы кто-то перезвонил и спросил я или не я делаю операции. Офигенный сервис.
И какой шанс дать, ехать в отделение с паспортом и кодом? Пройти аутификацию в КЦ я не могу, поскольку с вашим блокированием не помню уже когда были успешные операции.
Бдили всегда, но процессы меняются. Хотелось бы проанализировать, почему так вышло. Напишите ваши данные, пожалуйста.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:40
IGNAT написав:
Будьте добры,у меня такой вопрос:одна из кредитных карт находится за границей.Предложение о рассрочке приходит при покупке от 500 грн.,но при оплате картой за границей сначала блокируется определённая сумма(в моём случае это было 495 грн).Через время происходит списание(в моём случае это было 505 грн.).Предложение о рассрочке не поступает,хотя сумма списания позволяет рассрочку.Может быть возможно передать разработчикам производить предложение о рассрочке на основе суммы фактического списания !
IGNAT, добрый день. Если операция в гривне, предложение о рассрочке приходит в момент операции. Если в валюте, то по факту списания. Укажите последние 4 цифры карты и дату операции, пожалуйста. Проверю и передам разработчикам.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, IGNAT
, Sreblyc
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|42405
|5139299
|
П'ят 21 сер, 2020 12:38
omb
|
|87
|255574
|
П'ят 21 сер, 2020 10:19
velvet
|
|16932
|2357151
|
Чет 20 сер, 2020 12:55
Amid
|