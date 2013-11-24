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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8879888088818882>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1037
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1037
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:14

  clientage написав:
ПС. Подправьте словцо, или може эт по Фрейду ? :lol:

Благодарю :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:14

joik
Мало того, нужно потратить около часа а то и больше, что бы выяснить причину, почему не проходит операция (стоя на кассе в магазине)
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:22

  Alfa_Bank написав:
  nick_new написав:Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.

Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза.

Узнаю старую добрую Альфу! :mrgreen:
Не давайте им шансов-они неисправимы. У меня были постоянные проблемы с блокировкой карт.
Почти три года назад я ушёл из Альфы закрыв самый престижный на то время пакет (Блек или Блек+-не помню уже). И ни разу не пожалел. Первое время в другом банке после 3-4 покупки в ТЦ ждал блокировки карты или звонка с вопросом: это вы в Ашане лимонад только что купили? Или мошенники пьют за ваш счёт? Но всё ок. Всё работает. Но не в Альфе. Сколько лет прошло-а воз и ныне там.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:28

Re: Альфа-Банк

Будьте добры,у меня такой вопрос:одна из кредитных карт находится за границей.Предложение о рассрочке приходит при покупке от 500 грн.,но при оплате картой за границей сначала блокируется определённая сумма(в моём случае это было 495 грн).Через время происходит списание(в моём случае это было 501 грн.).Предложение о рассрочке не поступает,хотя сумма списания позволяет рассрочку.Может быть возможно передать разработчикам производить предложение о рассрочке на основе суммы фактического списания !
Востаннє редагувалось IGNAT в П'ят 21 сер, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:28

  nick_new написав:А в чем ваша бдительность? То есть 2 года не бдили, а сейчас начали? А историю операций посмотреть, проанализировать? Замкнутый круг получается - я полдня трачу на объяснения причин и на прохождения аутификации, а мне через час снова блокируют карту без звонка и как либо предупреждений. Хоть бы кто-то перезвонил и спросил я или не я делаю операции. Офигенный сервис.
И какой шанс дать, ехать в отделение с паспортом и кодом? Пройти аутификацию в КЦ я не могу, поскольку с вашим блокированием не помню уже когда были успешные операции.

Бдили всегда, но процессы меняются. Хотелось бы проанализировать, почему так вышло. Напишите ваши данные, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:40

  IGNAT написав:Будьте добры,у меня такой вопрос:одна из кредитных карт находится за границей.Предложение о рассрочке приходит при покупке от 500 грн.,но при оплате картой за границей сначала блокируется определённая сумма(в моём случае это было 495 грн).Через время происходит списание(в моём случае это было 505 грн.).Предложение о рассрочке не поступает,хотя сумма списания позволяет рассрочку.Может быть возможно передать разработчикам производить предложение о рассрочке на основе суммы фактического списания !

IGNAT, добрый день. Если операция в гривне, предложение о рассрочке приходит в момент операции. Если в валюте, то по факту списания. Укажите последние 4 цифры карты и дату операции, пожалуйста. Проверю и передам разработчикам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:24

  Alfa_Bank написав:
  nick_new написав:А в чем ваша бдительность? То есть 2 года не бдили, а сейчас начали? А историю операций посмотреть, проанализировать? Замкнутый круг получается - я полдня трачу на объяснения причин и на прохождения аутификации, а мне через час снова блокируют карту без звонка и как либо предупреждений. Хоть бы кто-то перезвонил и спросил я или не я делаю операции. Офигенный сервис.
И какой шанс дать, ехать в отделение с паспортом и кодом? Пройти аутификацию в КЦ я не могу, поскольку с вашим блокированием не помню уже когда были успешные операции.

Бдили всегда, но процессы меняются. Хотелось бы проанализировать, почему так вышло. Напишите ваши данные, пожалуйста.

Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:34

Re: Альфа-Банк

Решил закрыть дебетовую карту. Заявку приняли, но сказали, что будут закрывать 45(сорок пять !!!!) дней и что за это время нужно платить за обслуживание карты , хотя она заблокирована !!!
Sanjokk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:42

  Sanjokk написав:Решил закрыть дебетовую карту. Заявку приняли, но сказали, что будут закрывать 45(сорок пять !!!!) дней и что за это время нужно платить за обслуживание карты , хотя она заблокирована !!!

Sanjokk, добрый день. Срок закрытия счета прописан в ДБО:
4.1.13. Ініціювати закриття Поточного рахунку в порядку передбаченому цим Договором та/або закриття Рахунку до закінчення строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банку не менш ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до передбачуваної дати закриття Рахунку та з поверненням Банку усіх Карток, виданих для такого Рахунку, або шляхом звернення до Банку засобами Системи.
10.3.1. За заявою Держателя згідно п. 4.1.13. за умови належного виконання Держателем всіх своїх зобов’язань, передбачених Договором. Залишок коштів на Рахунку може бути виданий готівкою або перерахований Банком на інший, визначений Держателем, рахунок протягом 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту подачі заяви про закриття Рахунку та повернення всіх Карток.
При подаче заявки, счет сразу замораживается. Платить за обслуживание карты все это время не нужно. Напишите в ЛС номер счета, посмотрю что там.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:54

Alfa_Bank написал
Sanjokk
 
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