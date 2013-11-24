Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:22

Alfa_Bank написав: nick_new написав: Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами. Пожалуй банк не сохранит мои средства, поскольку такой сервис меня не устраивает и все депо будут выведены в другой банк, а с вами будем прощаться. Так что в отделение я таки поеду, но за депозитами.

Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза. Дело ваше, конечно... Но, может, дадите нам шанс? Случаи мошенничества, увы, растут с каждым днем. Поэтому, мы должны быть бдительны. Ведь было бы гораздо хуже, если бы эти операции проводили не вы, а банк просто закрыл на это глаза.

Узнаю старую добрую Альфу!Не давайте им шансов-они неисправимы. У меня были постоянные проблемы с блокировкой карт.Почти три года назад я ушёл из Альфы закрыв самый престижный на то время пакет (Блек или Блек+-не помню уже). И ни разу не пожалел. Первое время в другом банке после 3-4 покупки в ТЦ ждал блокировки карты или звонка с вопросом: это вы в Ашане лимонад только что купили? Или мошенники пьют за ваш счёт? Но всё ок. Всё работает. Но не в Альфе. Сколько лет прошло-а воз и ныне там.