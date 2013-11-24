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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:56
Sanjokk написав:Alfa_Bank
написал
Смотрю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:07
nick_new написав:
Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.
Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua
, пожалуйста.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9231
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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