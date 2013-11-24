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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8879888088818882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1037
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1037
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:56

  Sanjokk написав:Alfa_Bank написал

Смотрю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9231
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 819 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:07

  nick_new написав:Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.

Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9231
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8879888088818882
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