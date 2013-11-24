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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:56
Sanjokk написав:Alfa_Bank
написал
Смотрю.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:07
nick_new написав:
Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.
Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua
, пожалуйста.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 9231
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
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-
1
1
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:27
Alfa_Bank написав: nick_new написав:
Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.
Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua
, пожалуйста.
Карту разблокировали, спасибо. Посмотрим надолго ли.
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nick_new
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:45
Кочевник написав:
Може все ж клієнт повинен вирішувати, чи він сплачує послугу в магазині або в переказує кошти. Так дійдете до того: "А навіщо вам гроші? В банці буде їм краще. Ми вам не дамо. Ви - то не ви. Приходьте наступного разу, коли матимете ту саму зачіску, коли відкривали рахунки".
уже дошло... решил через чат заказать валюту для снятия таки спросили цель снятия... интересно, если бы написал - не ваше дело, то отказали бы наверное и это при том что заказ сделали на 25.08 при заказе 19.08. ПМ не брал трубку - похоже в отпуске.
Решил заехать 19.08 и оказалось, что нужная сумма есть в кассе - сразу и снял. А сервис заказа оставляет желать лучшего...
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