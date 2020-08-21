Смотрю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:07
Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua, пожалуйста.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:27
Карту разблокировали, спасибо. Посмотрим надолго ли.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:45
уже дошло... решил через чат заказать валюту для снятия таки спросили цель снятия... интересно, если бы написал - не ваше дело, то отказали бы наверное и это при том что заказ сделали на 25.08 при заказе 19.08. ПМ не брал трубку - похоже в отпуске.
Решил заехать 19.08 и оказалось, что нужная сумма есть в кассе - сразу и снял. А сервис заказа оставляет желать лучшего...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:08
Re: Альфа-Банк
недавно заказывал в чате, глупых вопросов не задавали. Может быть от суммы зависит...
Хотя в кассе таки спросили, а что это за деньги у вас на счету (депо или обмен валюты )
Так они вроде всегда заказывают на 2-3-ий рабочий день
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:27
Re: Альфа-Банк
А заказывать надо любую сумму в валюте - даже 500 евро,напр.?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:32
Re: Альфа-Банк
найкращий сервіс який я бачив - в ПБ
АльфаБанк, може є сенс запозичити підхід?
клієнти будуть довольні!
+50грн !
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:45
а вы считаете, что а каждом отделении работают оракулы, которые наперед знают кому приспичит прийти всего за 500 евро? а если таких 100 чел придет ... отделение поддерживает средние остатки ... если идет все нормально - то 500 вам выдадут .. если отклонение и кто то вот до вас так же без предупреждения пришел и взял - то вам может не хватить .. как вы себе вообще предсставляете иметь гарантию без заказа, что вас будут ожидать деньги?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:07
Ну в банках все ж по рiзному вiдносяться до цього питання. Наприклад я був дуже здивований коли на початку липня в мене в пумбi закiнчувалось депо в доларах пiд фонд i я за звичкою став телефонувати на гарячку щоб уникнути несподiванок та замовити на конкретну дату в певне вiддiлення валюту. Так ось я отримав таку вiдповiдь - до 200000 грн. в еквiвалентi замовляти не треба. Я наполягав: "ви ж не знаєте в яке вiддiлення я звернусь". Вiдповiдь: "необхiдна сума буде в будь якому вiддiленнi вашого мiста". То виходить при належному пiдходi забезпечити зручнiсть клiєнтовi можна. Альфа з ïï 2000 грн., якi рекомендує замовляти у т.ч. представник на форумi не витримує жодних порiвнянь.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:11
Alien
не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ
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Pig Lives Matter
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