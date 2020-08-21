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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8879888088818882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1037
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1037
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:56

  Sanjokk написав:Alfa_Bank написал

Смотрю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:07

  nick_new написав:Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.

Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9231
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 820 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:27

  Alfa_Bank написав:
  nick_new написав:Куда написать? В личку не могу, статус акка не позволяет.

Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua, пожалуйста.

Карту разблокировали, спасибо. Посмотрим надолго ли.
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:45

  Кочевник написав:Може все ж клієнт повинен вирішувати, чи він сплачує послугу в магазині або в переказує кошти. Так дійдете до того: "А навіщо вам гроші? В банці буде їм краще. Ми вам не дамо. Ви - то не ви. Приходьте наступного разу, коли матимете ту саму зачіску, коли відкривали рахунки".

уже дошло... решил через чат заказать валюту для снятия таки спросили цель снятия... интересно, если бы написал - не ваше дело, то отказали бы наверное и это при том что заказ сделали на 25.08 при заказе 19.08. ПМ не брал трубку - похоже в отпуске.
Решил заехать 19.08 и оказалось, что нужная сумма есть в кассе - сразу и снял. А сервис заказа оставляет желать лучшего...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:08

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:уже дошло... решил через чат заказать валюту для снятия таки спросили цель снятия... интересно, если бы написал - не ваше дело, то отказали бы наверное и это при том что заказ сделали на 25.08 при заказе 19.08. ПМ не брал трубку - похоже в отпуске.
Решил заехать 19.08 и оказалось, что нужная сумма есть в кассе - сразу и снял. А сервис заказа оставляет желать лучшего...

недавно заказывал в чате, глупых вопросов не задавали. Может быть от суммы зависит...
Хотя в кассе таки спросили, а что это за деньги у вас на счету (депо или обмен валюты :))
Так они вроде всегда заказывают на 2-3-ий рабочий день
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:27

Re: Альфа-Банк

А заказывать надо любую сумму в валюте - даже 500 евро,напр.?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:32

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:А сервис заказа оставляет желать лучшего...


найкращий сервіс який я бачив - в ПБ

АльфаБанк, може є сенс запозичити підхід? :)
клієнти будуть довольні!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:45

  Бекас написав:А заказывать надо любую сумму в валюте - даже 500 евро,напр.?

а вы считаете, что а каждом отделении работают оракулы, которые наперед знают кому приспичит прийти всего за 500 евро? а если таких 100 чел придет ... отделение поддерживает средние остатки ... если идет все нормально - то 500 вам выдадут .. если отклонение и кто то вот до вас так же без предупреждения пришел и взял - то вам может не хватить .. как вы себе вообще предсставляете иметь гарантию без заказа, что вас будут ожидать деньги?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:07

  IMPRINTER написав:
  Бекас написав:А заказывать надо любую сумму в валюте - даже 500 евро,напр.?

а вы считаете, что а каждом отделении работают оракулы, которые наперед знают кому приспичит прийти всего за 500 евро? а если таких 100 чел придет ... отделение поддерживает средние остатки ... если идет все нормально - то 500 вам выдадут .. если отклонение и кто то вот до вас так же без предупреждения пришел и взял - то вам может не хватить .. как вы себе вообще предсставляете иметь гарантию без заказа, что вас будут ожидать деньги?
Ну в банках все ж по рiзному вiдносяться до цього питання. Наприклад я був дуже здивований коли на початку липня в мене в пумбi закiнчувалось депо в доларах пiд фонд i я за звичкою став телефонувати на гарячку щоб уникнути несподiванок та замовити на конкретну дату в певне вiддiлення валюту. Так ось я отримав таку вiдповiдь - до 200000 грн. в еквiвалентi замовляти не треба. Я наполягав: "ви ж не знаєте в яке вiддiлення я звернусь". Вiдповiдь: "необхiдна сума буде в будь якому вiддiленнi вашого мiста". То виходить при належному пiдходi забезпечити зручнiсть клiєнтовi можна. Альфа з ïï 2000 грн., якi рекомендує замовляти у т.ч. представник на форумi не витримує жодних порiвнянь.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:11

Alien

не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37591
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