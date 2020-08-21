не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ
Так речь о том, что одни страхуются без видимых причин и конечных результатов, а другие просто работают и отдают.
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