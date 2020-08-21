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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8880888188828883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1037
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1037
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:01

  IMPRINTER написав:Alien

не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ

Так речь о том, что одни страхуются без видимых причин и конечных результатов, а другие просто работают и отдают.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:47

ruvex

это уже нюансы ... главное что отдают ... + вы знаете мое отношение к пумбу ...
алле все прощается
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 01:04

  IMPRINTER написав:ruvex

это уже нюансы ... главное что отдают ... + вы знаете мое отношение к пумбу ...
алле все прощается


Я и свое знаю. :mrgreen:
Но всегда есть какой то предел, если он не выше получаемой доходности, то возможно и есть с чем и зачем мирится.
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ruvex
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Повідомлень: 10022
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2195 раз.
 
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  #<1 ... 8880888188828883
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