не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ
Так речь о том, что одни страхуются без видимых причин и конечных результатов, а другие просто работают и отдают.
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Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ
Теоретически вы все правильно пишете, но моя любимая пословица "человек, который хочет что-то сделать - думает как, а который не хочет - ищет причину". Применительно к данной ситуации - Алла причину уже нашла. А ПУМБ? Я тоже не очень люблю этот банк, но справедливости ради хочу заметить что в банке выстроена отличная служба инкассации (в Альфе ничего подобного нету). Так вот как человек в свое время связанный с логистикой кэша - могу сказать, что в случае если в мое отделение пришло и уже сняло по 7,5 к баксов хотя бы 3 клиента и при этом параллельно нет существенного прихода, то я как ответственный за кассу дал бы дополнительную заявку на подкрепление кассы валютой, которую бы мне привезли в течении 2-3 часов из центрального отделения, где есть запас на этот случай. То есть в реале, описанная вами ситуация когда шестому клиенту валюты не хватит безусловно возможна в любом банке, но конкретно в ПУМБе вероятность такого события ИМХО многократно ниже чем в Алле
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
Ну если вы её засунете в GPay и оплатите им же, то будет. А если нет - значит нет
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 22 сер, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
Вот те 0.5 за типа все больше не будет... Только при оплате смартом с нфс. Они считают, что только доставая смарт в магазине, на который куча вирусов сразу попадает и, который вы потом приложите к уху - это тип "защита" вас от ковида (а по моему наоборот). А вот если вы достали карту и оплатили бесконтактно и которую вы потом положите назад (не прикладывая ни к уху ни ко рту), то это очень опасно для вас и может заразить. А если делаете оплату в интернете, то тут вообще сплошной ковид на вас нападет и надо вас защитить от таких оплат картой альфы...
Flamingo написав:Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
Вот те 0.5 за типа все больше не будет... Только при оплате смартом с нфс. Они считают, что только доставая смарт в магазине, на который куча вирусов сразу попадает и, который вы потом приложите к уху - это тип "защита" вас от ковида (а по моему наоборот). А вот если вы достали карту и оплатили бесконтактно и которую вы потом положите назад (не прикладывая ни к уху ни ко рту), то это очень опасно для вас и может заразить. А если делаете оплату в интернете, то тут вообще сплошной ковид на вас нападет и надо вас защитить от таких оплат картой альфы...
Вы, наверное, смартфон регулярно антисептиком протираете, и руки, перед тем, как его достать? Так как и без оплат в магазине это самая "населенная микробами" вещь, особенно сенсорный экран, оплата им в магазине ровным счётом никак заразы не добавляет, тем более, нфс на телефоне намного дальнобойнее, и прикасаться им никуда не надо. Кстати, чтобы к уху не прикладывать, рекомендую завести гарнитуру:)
Flamingo написав:Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
Ну если вы её засунете в GPay и оплатите им же, то будет. А если нет - значит нет
К сожалению большинство зарубежных ticket agencies в лучшем случае принимают кроме карт еше "палку". Никаких Гугло-или эппл- пэев там нет. Что ж оплачу картой другого банка пусть даже без кишмиша. Не из принципа, а просто для оплаты надо пополнять карту Аллы долларами а если кишмиш =0 то проще заплатить картой того банка где доллары сейчас лежат. Альфа - думаю это ваша большая ошибка - вы ж не думаете что у клиентов есть карты только вашего банка? Так бы могли заработать на интерчендже который в любом случае выше чем 0,5 %.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0