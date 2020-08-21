Додано: Суб 22 сер, 2020 10:41

IMPRINTER написав: Alien



не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ не треба, но гарантий что они будут тоже нет ... ну вот предположим .. среднестатистическая потребность отделения в день 50 000 долл. ... это достаточно чтоб удоблетворять потребности клиентов без зааказа ... но вот пришло 7 клиентов и сняли по 7,5 к ... шестому уже не хватит ... не важна какая сумма - гарнтий что вы получите деньги без заказа нет ... алла просто подстраховывается так что не писалит навсех форумах - караул - пришел, а денег нет .. они есть .. нопросто на случай если их не окажется есть норма про 2 к предзаказ

Теоретически вы все правильно пишете, но моя любимая пословица "человек, который хочет что-то сделать - думает как, а который не хочет - ищет причину". Применительно к данной ситуации - Алла причину уже нашла. А ПУМБ? Я тоже не очень люблю этот банк, но справедливости ради хочу заметить что в банке выстроена отличная служба инкассации (в Альфе ничего подобного нету). Так вот как человек в свое время связанный с логистикой кэша - могу сказать, что в случае если в мое отделение пришло и уже сняло по 7,5 к баксов хотя бы 3 клиента и при этом параллельно нет существенного прихода, то я как ответственный за кассу дал бы дополнительную заявку на подкрепление кассы валютой, которую бы мне привезли в течении 2-3 часов из центрального отделения, где есть запас на этот случай. То есть в реале, описанная вами ситуация когда шестому клиенту валюты не хватит безусловно возможна в любом банке, но конкретно в ПУМБе вероятность такого события ИМХО многократно ниже чем в Алле