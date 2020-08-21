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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:34
Flamingo написав:
вы ж не думаете что у клиентов есть карты только вашего банка?
Как показала недавняя перепись фанатов Моно, большинство людей не любят много карт. Им подавай одну на все случаи жизни
То, что мы к этому большинству не относимся, - совсем другой вопрос
В любом случае, 0,5% за токен - лучше, чем ничего (как у Моно)!
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:30
Faceless написав: ol_zy написав: Flamingo написав:
Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?
Вот те 0.5 за типа все больше не будет... Только при оплате смартом с нфс. Они считают, что только доставая смарт в магазине, на который куча вирусов сразу попадает и, который вы потом приложите к уху - это тип "защита" вас от ковида (а по моему наоборот). А вот если вы достали карту и оплатили бесконтактно и которую вы потом положите назад (не прикладывая ни к уху ни ко рту), то это очень опасно для вас и может заразить. А если делаете оплату в интернете, то тут вообще сплошной ковид на вас нападет и надо вас защитить от таких оплат картой альфы...
Вы, наверное, смартфон регулярно антисептиком протираете, и руки, перед тем, как его достать? Так как и без оплат в магазине это самая "населенная микробами" вещь, особенно сенсорный экран, оплата им в магазине ровным счётом никак заразы не добавляет, тем более, нфс на телефоне намного дальнобойнее, и прикасаться им никуда не надо.
Кстати, чтобы к уху не прикладывать, рекомендую завести гарнитуру:)
Я просто его не достаю в магазинах. Особенно на кассе - когда у тебя за спиной толпа. Раньше платил альфой т.к. было удобнее хоть и КБ ниже сейчас плачу Б5, т.к. КБ по альфе = 0, если нет категории, соответственно средства на б5, а не на альфе... но это их выбор, чтобы клиенты начали меньше использовать.
а от гарнитуры - слух снижается да и не удобно это - мне хватает хендсфри штатного в авто.
з.ы. лучше отключите этот идиотский (худший из всех что встречал) гугл проверяльщик или человек пишет, на каждом втором сообщении при том, что сообщений в день около 10. Раньше не было заметно, чтобы тут спам проскакивал, такое впечатление, что специально включили, чтобы пользователей раздражать. вы же понимаете, что из-за этого кол-во полезных сообщений снизилось, т.к. не все готовы сидеть и картинки на двух страницах перебирать - плюют и закрывают.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:35
ol_zy написав:
Особенно на кассе - когда у тебя за спиной толпа.
Простите, а какое отношение имеет наличие толпы за спиной к процессу оплаты? Вы их стесняетесь?
ol_zy написав:
лучше отключите этот идиотский (худший из всех что встречал) гугл проверяльщик или человек пишет, на каждом втором сообщении при том, что сообщений в день около 10. Раньше не было заметно, чтобы тут спам проскакивал, такое впечатление, что специально включили, чтобы пользователей раздражать. вы же понимаете, что из-за этого кол-во полезных сообщений снизилось, т.к. не все готовы сидеть и картинки на двух страницах перебирать - плюют и закрывают.
Это обсуждают здесь:Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
Обещали исправить. У меня не так часто это бывает, как у вас...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 22 сер, 2020 13:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:36
Vorlon написав: Flamingo написав:
вы ж не думаете что у клиентов есть карты только вашего банка?
Как показала недавняя перепись фанатов Моно, большинство людей не любят много карт. Им подавай одну на все случаи жизни
То, что мы к этому большинству не относимся, - совсем другой вопрос
В любом случае, 0,5% за токен - лучше, чем ничего (как у Моно)!
не знаю кому лучше, а я альфу перестал использовать там, где не уверен в категории.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:39
ol_zy написав:
з.ы. лучше отключите этот идиотский (худший из всех что встречал) гугл проверяльщик или человек пишет, на каждом втором сообщении при том, что сообщений в день около 10. Раньше не было заметно, чтобы тут спам проскакивал, такое впечатление, что специально включили, чтобы пользователей раздражать. вы же понимаете, что из-за этого кол-во полезных сообщений снизилось, т.к. не все готовы сидеть и картинки на двух страницах перебирать - плюют и закрывают.
Так это как раз и не гугловский.
Гугловский подорожал, поэтому сейчас многие переходят на альтернативы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:42
ol_zy написав:
прямое - не хочу чтобы чихали и плевали мне на смартфон при оплате.
Ерунда полная! Вы стебётесь или серьёзно? Мне ни разу никто никогда не чихнул и не плюнул на смарфтон. Тем более сейчас - при минимальном соблюдении социальной дистанции - не представляю как это можно сделать. У вас какая-то паранойя
P.S. Оплачиваю смартфоном 99,99% покупок (была одна контактная за этот год в январе). В прошлом году было 99,9% (несколько раз попадались старые терминалы).
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:46
Vorlon написав: ol_zy написав:
прямое - не хочу чтобы чихали и плевали мне на смартфон при оплате.
Ерунда полная! Вы стебётесь или серьёзно? Мне ни разу никто никогда не чихнул и не плюнул на смарфтон. Тем более сейчас - при минимальном соблюдении социальной дистанции - не представляю как это можно сделать. У вас какая-то паранойя
P.S. Оплачиваю смартфоном 100% покупок. В прошлом году было 99,9%.
то что вы этого не видите не значит что этого нет. пользуйтесь "на здоровье" я ж вам не запрещаю? но и не стоит доказывать насколько это "удобно" и "безопасно" во время карантина. вам удобно и безопасно, мне не удобно и опасно. если раньше 100 человек использовало альфу, то теперь только 50 для оплат там где нет категории, а может и вообще 10, но это их выбор терять клиентов на ровном месте, видимо убытки от 0,5 были больше чем прибыль.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:49
ol_zy написав:
но и не стоит доказывать насколько это "удобно" и "безопасно" во время карантина.
Наверное у нас разные магазины. А с моим высшим фарм. образованием я как-нибудь разберусь где опасно, а где нет - ОК?
ol_zy написав:
мне не удобно и опасно.
Фантазия и не такое может нарисовать
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 22 сер, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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