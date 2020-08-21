Додано: Суб 22 сер, 2020 13:30

Faceless написав: ol_zy написав: Flamingo написав: Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно? Коллеги а я правильно понимаю, что в связи с последними изменениями в кЫшью-клЮбе (те что случились весной) теперь при оплате с долларовой пакетки в интернете например за отель (или авиа-тикеты) если в текущем месяце нет предложения в категории "путешествия" то даже вот те несчастные 0,5% получить невозможно?

Вот те 0.5 за типа все больше не будет... Только при оплате смартом с нфс. Они считают, что только доставая смарт в магазине, на который куча вирусов сразу попадает и, который вы потом приложите к уху - это тип "защита" вас от ковида (а по моему наоборот). А вот если вы достали карту и оплатили бесконтактно и которую вы потом положите назад (не прикладывая ни к уху ни ко рту), то это очень опасно для вас и может заразить. А если делаете оплату в интернете, то тут вообще сплошной ковид на вас нападет и надо вас защитить от таких оплат картой альфы... Вот те 0.5 за типа все больше не будет... Только при оплате смартом с нфс. Они считают, что только доставая смарт в магазине, на который куча вирусов сразу попадает и, который вы потом приложите к уху - это тип "защита" вас от ковида (а по моему наоборот). А вот если вы достали карту и оплатили бесконтактно и которую вы потом положите назад (не прикладывая ни к уху ни ко рту), то это очень опасно для вас и может заразить. А если делаете оплату в интернете, то тут вообще сплошной ковид на вас нападет и надо вас защитить от таких оплат картой альфы... Вы, наверное, смартфон регулярно антисептиком протираете, и руки, перед тем, как его достать? Так как и без оплат в магазине это самая "населенная микробами" вещь, особенно сенсорный экран, оплата им в магазине ровным счётом никак заразы не добавляет, тем более, нфс на телефоне намного дальнобойнее, и прикасаться им никуда не надо.

Кстати, чтобы к уху не прикладывать, рекомендую завести гарнитуру:) Вы, наверное, смартфон регулярно антисептиком протираете, и руки, перед тем, как его достать? Так как и без оплат в магазине это самая "населенная микробами" вещь, особенно сенсорный экран, оплата им в магазине ровным счётом никак заразы не добавляет, тем более, нфс на телефоне намного дальнобойнее, и прикасаться им никуда не надо.Кстати, чтобы к уху не прикладывать, рекомендую завести гарнитуру:)

Я просто его не достаю в магазинах. Особенно на кассе - когда у тебя за спиной толпа. Раньше платил альфой т.к. было удобнее хоть и КБ ниже сейчас плачу Б5, т.к. КБ по альфе = 0, если нет категории, соответственно средства на б5, а не на альфе... но это их выбор, чтобы клиенты начали меньше использовать.а от гарнитуры - слух снижается да и не удобно это - мне хватает хендсфри штатного в авто.з.ы. лучше отключите этот идиотский (худший из всех что встречал) гугл проверяльщик или человек пишет, на каждом втором сообщении при том, что сообщений в день около 10. Раньше не было заметно, чтобы тут спам проскакивал, такое впечатление, что специально включили, чтобы пользователей раздражать. вы же понимаете, что из-за этого кол-во полезных сообщений снизилось, т.к. не все готовы сидеть и картинки на двух страницах перебирать - плюют и закрывают.