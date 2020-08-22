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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8882888388848885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1037
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1037
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55

Re: Альфа-Банк

Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
Кочевник
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 16.02.17
Подякував: 275 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58

Да, несколько дней назад
mustbe
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Повідомлень: 4614
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 398 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:46

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:я альфу перестал использовать там, где не уверен в категории


Я використовую, якщо підходить, як правило тільки одну найвищу категорію, бо інші позиції 2% брудними горіхами гірше навіть ніж хоча би 2% чистими екофантиками, які нарешті почали нормально в мене і нараховуватись і використовуватись. Не враховуючи можливості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3606
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 436 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:06

  mustbe написав:Да, несколько дней назад

А мені - шиш :(
Кочевник
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 16.02.17
Подякував: 275 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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  #<1 ... 8882888388848885
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