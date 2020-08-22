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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55
Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
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Кочевник
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58
Да, несколько дней назад
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mustbe
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Додано: Суб 22 сер, 2020 20:46
ol_zy написав:
я альфу перестал использовать там, где не уверен в категории
Я використовую, якщо підходить, як правило тільки одну найвищу категорію, бо інші позиції 2% брудними горіхами гірше навіть ніж хоча би 2% чистими екофантиками, які нарешті почали нормально в мене і нараховуватись і використовуватись. Не враховуючи можливості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 23 сер, 2020 00:06
mustbe написав:
Да, несколько дней назад
А мені - шиш
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Кочевник
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:45
Кочевник написав:
Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
Не делайте мне нервы.
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ukrprom2014
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