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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55
Re: Альфа-Банк
Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58
Да, несколько дней назад
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:46
Re: Альфа-Банк
Я використовую, якщо підходить, як правило тільки одну найвищу категорію, бо інші позиції 2% брудними горіхами гірше навіть ніж хоча би 2% чистими екофантиками, які нарешті почали нормально в мене і нараховуватись і використовуватись. Не враховуючи можливості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:45
Не делайте мне нервы.
Приветственный бонус 200грн. с мая жду
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:20
Re: Альфа-Банк
добрый вечер! кто напомнит, в теч. какого времени зачисляется перевод с валютного сберсчета на валютный картсчет? у меня в последнее время зачислялось только после обращения в чат
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