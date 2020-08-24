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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55
Re: Альфа-Банк
Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58
Да, несколько дней назад
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:46
Re: Альфа-Банк
Я використовую, якщо підходить, як правило тільки одну найвищу категорію, бо інші позиції 2% брудними горіхами гірше навіть ніж хоча би 2% чистими екофантиками, які нарешті почали нормально в мене і нараховуватись і використовуватись. Не враховуючи можливості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:45
Не делайте мне нервы.
Приветственный бонус 200грн. с мая жду
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:20
Re: Альфа-Банк
добрый вечер! кто напомнит, в теч. какого времени зачисляется перевод с валютного сберсчета на валютный картсчет? у меня в последнее время зачислялось только после обращения в чат
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:57
Помнится обещали-с в течении 15 минут.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 00:21
По выписке они видны сразу,а на карте доступны становятся у меня от часа и больше, тоже неоднократно обращался в чат.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:07
Re: Альфа-Банк
Альфа-банк, задвоились транзакции в выписке мобильного приложения по имеющимся картам.
И сегодня ранним утром зашёл в меню повышения кредитного лимита по карте Максимум. Предложило 2 варианта: без базара поднять на 1к или заполнять анкету и ждать чуда.
Случайно тапнул первый вариант. Не было даже подтверждения выбора или подтверждение через SMS (куда смотрит СБ?). Приложение сообщило, что через 5 минут поступит решение... Ответ в SMS пришел после 8 утра. Так и ещё с отказом.
Вопрос. Зачем предлагать клиенту повысить, если всё равно поступит отказ?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:34
MASolomko, добрый день.
Проблема с задвоением операций за выходные в выписке зафиксирована и передана разработчику.
В меню повышения лимита есть два варианта: повысить до 5 тыс. или от 5 тыс. При первом случае, код подтверждения не нужен. Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
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