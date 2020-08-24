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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55

Re: Альфа-Банк

Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58

Да, несколько дней назад
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:46

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:я альфу перестал использовать там, где не уверен в категории


Я використовую, якщо підходить, як правило тільки одну найвищу категорію, бо інші позиції 2% брудними горіхами гірше навіть ніж хоча би 2% чистими екофантиками, які нарешті почали нормально в мене і нараховуватись і використовуватись. Не враховуючи можливості конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:06

  mustbe написав:Да, несколько дней назад

А мені - шиш :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:45

  Кочевник написав:Еко-фантіки за липень комусь вже нарахували?

Не делайте мне нервы.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:20

Re: Альфа-Банк

добрый вечер! кто напомнит, в теч. какого времени зачисляется перевод с валютного сберсчета на валютный картсчет? у меня в последнее время зачислялось только после обращения в чат :(
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:57

  Arien написав:добрый вечер! кто напомнит, в теч. какого времени зачисляется перевод с валютного сберсчета на валютный картсчет? у меня в последнее время зачислялось только после обращения в чат :(

Помнится обещали-с в течении 15 минут.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:21

  Arien написав:добрый вечер! кто напомнит, в теч. какого времени зачисляется перевод с валютного сберсчета на валютный картсчет? у меня в последнее время зачислялось только после обращения в чат :(

По выписке они видны сразу,а на карте доступны становятся у меня от часа и больше, тоже неоднократно обращался в чат.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:07

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, задвоились транзакции в выписке мобильного приложения по имеющимся картам.

И сегодня ранним утром зашёл в меню повышения кредитного лимита по карте Максимум. Предложило 2 варианта: без базара поднять на 1к или заполнять анкету и ждать чуда.

Случайно тапнул первый вариант. Не было даже подтверждения выбора или подтверждение через SMS (куда смотрит СБ?). Приложение сообщило, что через 5 минут поступит решение... Ответ в SMS пришел после 8 утра. Так и ещё с отказом.

Вопрос. Зачем предлагать клиенту повысить, если всё равно поступит отказ?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:34

  MASolomko написав:Альфа-банк, задвоились транзакции в выписке мобильного приложения по имеющимся картам.

И сегодня ранним утром зашёл в меню повышения кредитного лимита по карте Максимум. Предложило 2 варианта: без базара поднять на 1к или заполнять анкету и ждать чуда.

Случайно тапнул первый вариант. Не было даже подтверждения выбора или подтверждение через SMS (куда смотрит СБ?). Приложение сообщило, что через 5 минут поступит решение... Ответ в SMS пришел после 8 утра. Так и ещё с отказом.

Вопрос. Зачем предлагать клиенту повысить, если всё равно поступит отказ?

MASolomko, добрый день.
Проблема с задвоением операций за выходные в выписке зафиксирована и передана разработчику.
В меню повышения лимита есть два варианта: повысить до 5 тыс. или от 5 тыс. При первом случае, код подтверждения не нужен. Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Alfa_Bank
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