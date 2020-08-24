30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
<...>
простой процесс повышения лимита по кредитным картам.
<...> Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...
Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
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30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
<...>
простой процесс повышения лимита по кредитным картам.
<...> Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...
Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.