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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?

Наличие кнопки о повышении лимита не дает 100 % гарантии, что лимит будет повышен :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:34

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51

  MASolomko написав:Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.

Я передам ваши замечания.
Alfa_Bank
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