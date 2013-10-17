RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 08.03.18
Подякував: 198 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?

Наличие кнопки о повышении лимита не дает 100 % гарантии, что лимит будет повышен :(
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:34

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 08.03.18
Подякував: 198 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51

  MASolomko написав:Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.

Я передам ваши замечания.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:27

Re: Альфа-Банк

Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 30.08.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37

Re: Альфа-Банк

Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.
С точностью наоборот. Нужны операции на сумму больше 50 грн, но меньше, чем сумма орехов с учётом налогов. По частям как раз нормально орехи списываются, а вот погасить орехами састь операции нельзя
Зачислится (в размере погашенной операции) на любую карту в гривне на выбор. Ну если одна дебетная, выбор несложный
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27851
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6669 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37

  Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.

Кащей, добрый день. Бонусы можно потратить частями на покупки от 50 грн. Сумма кешью-бонусов должна быть больше самой покупки с учетом налогов. Чтоб вернуть 50 грн., на счете должно быть 62.11 бонусов. Деньги за покупку будут возвращены на любую активную карту. К возврату доступна операция, если:
была проведена за последние 30 календарных дней,
прошла по выписке,
с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
счет с этой операцией открыт в грн.
Опция возврата бонусов доступна только в Мобайле.
Детали тут - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013882839-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-Cash-U-CLUB-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-Alfa-Mobile
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8883888488858886
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alessandr1974, IDAN, ramaz, ramzes4, Vorlon, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7207 1628975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 15:45
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4243, 4244, 4245
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42446 5146001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 15:35
lloydbanksua
ОКСІ БАНК 1 ... 69, 70, 71
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
700 98564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 15:31
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.