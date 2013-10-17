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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Смс вам отправлена через пару секунд после запроса повышения лимита.
Я заявку подал (тапнул на кнопку) в 6:11, а сообщение с отказом получил в 8:00. В приложении же писало, что в течение 5 минут я получу смс с ответом.

Разве в первом случае (до 5к грн) не указывается лимит, до которого банк точно поднимет?

Наличие кнопки о повышении лимита не дает 100 % гарантии, что лимит будет повышен :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:34

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51

  MASolomko написав:Alfa_Bank, тогда ваши писатели не договаривают и пользователь чувствует, что его вводят в заблуждение:
  Vorlon написав:Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • <...>
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

<...>
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...

Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.

Я передам ваши замечания.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:27

Re: Альфа-Банк

Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37

Re: Альфа-Банк

Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.
С точностью наоборот. Нужны операции на сумму больше 50 грн, но меньше, чем сумма орехов с учётом налогов. По частям как раз нормально орехи списываются, а вот погасить орехами часть операции нельзя
Зачислится (в размере погашенной операции) на любую карту в гривне на выбор. Ну если одна дебетная, выбор несложный
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37

  Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.

Кащей, добрый день. Бонусы можно потратить частями на покупки от 50 грн. Сумма кешью-бонусов должна быть больше самой покупки с учетом налогов. Чтоб вернуть 50 грн., на счете должно быть 62.11 бонусов. Деньги за покупку будут возвращены на любую активную карту. К возврату доступна операция, если:
была проведена за последние 30 календарных дней,
прошла по выписке,
с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
счет с этой операцией открыт в грн.
Опция возврата бонусов доступна только в Мобайле.
Детали тут - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013882839-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-Cash-U-CLUB-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-Alfa-Mobile
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:51

  renegade написав:Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.

А нельзя их сразу самим печатать?

Клиентоориентированность 80 лвл

ко мне сегодня курьер приехал с распечатанной выпиской ФОП. Киев. Так что есть покращення :D
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:56

  Vorlon написав:Не знаю - касается это кого-то или нет, но с завтрашнего дня изменяется "Обмеження щодо максимальної суми списання Балів мандрівника" по новым условиям программы. Было 25 тысяч грн. в месяц, станет 10 тысяч грн. в месяц.


Гм, у меня в предыдущей (прошлогодней) версии условий программы было "Обмеження в сумі списання - відсутні".
Поскольку списание баллов путешественника выполняется отдельно по каждой транзакции/покупке и полностью на её сумму, при этом нет возможности разбить возврат денег по одной покупке на части - я же правильно понимаю, что банк ввёл фактический лимит на максимальную сумму покупки, которая может подлежать возмещению?
И он теперь равен 12 422,36 грн?
Не то, чтобы меня это сильно расстроило - обычно есть достаточное количество относительно мелких покупок отелей/перелетов по паре-тройке тысяч, которые можно погасить баллами, но, например, пару билетов за 30к в какую-нибудь Мексику я разово погасить теперь не смогу?
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:00

Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб.
Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?
joik
 
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