Додано: Вів 25 сер, 2020 15:27

Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?

Карта в Алле - единственная и дебетная.