30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
<...>
простой процесс повышения лимита по кредитным картам.
<...> Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...
Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
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30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
<...>
простой процесс повышения лимита по кредитным картам.
<...> Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
Именно из-за этой новости я ожидал в приложении увидеть лимит, до которого банк мне его повысить без проблем. А оказывается, что нет...
Также замечу, что в новости написано повышение лимита мгновенно, но не ожидать 5 минут (что пишут в приложении) и вести отсчёт с 8 утра рабочего дня.
Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р? Карта в Алле - единственная и дебетная.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS 100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р? Карта в Алле - единственная и дебетная.
С точностью наоборот. Нужны операции на сумму больше 50 грн, но меньше, чем сумма орехов с учётом налогов. По частям как раз нормально орехи списываются, а вот погасить орехами часть операции нельзя Зачислится (в размере погашенной операции) на любую карту в гривне на выбор. Ну если одна дебетная, выбор несложный
Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р? Карта в Алле - единственная и дебетная.
renegade написав:Привезли домой карты white. Получить выписку ФОП из ЕДР сегодня не мог, сайт не работал. Нашел старую выписку за 2014 год. Курьер сказал, что там недостаточно информации и ему придется распечатать выписку с сайта, когда он приедет в офис.
А нельзя их сразу самим печатать?
Клиентоориентированность 80 лвл
ко мне сегодня курьер приехал с распечатанной выпиской ФОП. Киев. Так что есть покращення
Vorlon написав:Не знаю - касается это кого-то или нет, но с завтрашнего дня изменяется "Обмеження щодо максимальної суми списання Балів мандрівника" по новым условиям программы. Было 25 тысяч грн. в месяц, станет 10 тысяч грн. в месяц.
Гм, у меня в предыдущей (прошлогодней) версии условий программы было "Обмеження в сумі списання - відсутні". Поскольку списание баллов путешественника выполняется отдельно по каждой транзакции/покупке и полностью на её сумму, при этом нет возможности разбить возврат денег по одной покупке на части - я же правильно понимаю, что банк ввёл фактический лимит на максимальную сумму покупки, которая может подлежать возмещению? И он теперь равен 12 422,36 грн? Не то, чтобы меня это сильно расстроило - обычно есть достаточное количество относительно мелких покупок отелей/перелетов по паре-тройке тысяч, которые можно погасить баллами, но, например, пару билетов за 30к в какую-нибудь Мексику я разово погасить теперь не смогу?
Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб. Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?