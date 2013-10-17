в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
за вонючие 250 к папируса - вам тока графит дадут
не путайте а-клуб с графитом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:31
в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
за вонючие 250 к папируса - вам тока графит дадут
не путайте а-клуб с графитом
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 сер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:48
немножко порядком цифр человек промахнулся. Наверное, уже не хочет в клуб
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