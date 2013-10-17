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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8884888588868887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:31

  joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб.
Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?


в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
за вонючие 250 к папируса - вам тока графит дадут

не путайте а-клуб с графитом
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 сер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37595
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:48

  IMPRINTER написав:
  joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб.
Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?


в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
не путайте а-клуб с графитом

немножко порядком цифр человек промахнулся. Наверное, уже не хочет в клуб :mrgreen:
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Ромасик
 
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Подякував: 148 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:19

Сеть магазинов Алло присоединилась к программе "Лёгкая рассрочка".

Уже второй месяц Альфа перестала сбрасывать авторизацию доступа к МАБ при мажорном обновлении версии браузера (Firefox 79, 80) 8)
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Повідомлень: 8901
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