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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8885888688878888>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:31

  joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб.
Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?


в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
за вонючие 250 к папируса - вам тока графит дадут

не путайте а-клуб с графитом
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 сер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:48

  IMPRINTER написав:
  joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб.
Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?


в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!!
не путайте а-клуб с графитом

немножко порядком цифр человек промахнулся. Наверное, уже не хочет в клуб :mrgreen:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:19

Сеть магазинов Алло присоединилась к программе "Лёгкая рассрочка".

Уже второй месяц Альфа перестала сбрасывать авторизацию доступа к МАБ при мажорном обновлении версии браузера (Firefox 79, 80) 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:57

  MASolomko написав:Альфа-банк, задвоились транзакции в выписке мобильного приложения по имеющимся картам.

И сегодня ранним утром зашёл в меню повышения кредитного лимита по карте Максимум. Предложило 2 варианта: без базара поднять на 1к или заполнять анкету и ждать чуда.

Случайно тапнул первый вариант. Не было даже подтверждения выбора или подтверждение через SMS (куда смотрит СБ?). Приложение сообщило, что через 5 минут поступит решение... Ответ в SMS пришел после 8 утра. Так и ещё с отказом.

Вопрос. Зачем предлагать клиенту повысить, если всё равно поступит отказ?


ситуация похожа - нажал 1 кнопку, правда, на 5 тыс - больше как тест.
но через пять мин - вуаля - Ваш кредлимит больше на 5 тыс)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:05

Shaman
А какие там кнопки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:10

  Vorlon написав:Shaman
А какие там кнопки?


у меня две:
- увеличить сейчас (без заполнения анкеты получить сумму до 5 000)
- Получить больше (заполнить анкету на получение суммы до 200 000) - здесь предложили ввести требуемый лимит, но на этом этапе я остановился

upd - попробовал на 2 карте - тоже дали 5 тыс :D а уведомление об этом, как в первый раз - не пришло... у меня уведомление в Viber
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 25 сер, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:26

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р?
Карта в Алле - единственная и дебетная.

Кащей, добрый день. Бонусы можно потратить частями на покупки от 50 грн. Сумма кешью-бонусов должна быть больше самой покупки с учетом налогов. Чтоб вернуть 50 грн., на счете должно быть 62.11 бонусов. Деньги за покупку будут возвращены на любую активную карту. К возврату доступна операция, если:
была проведена за последние 30 календарных дней,
прошла по выписке,
с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
счет с этой операцией открыт в грн.
Опция возврата бонусов доступна только в Мобайле.
Детали тут - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013882839-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-Cash-U-CLUB-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-Alfa-Mobile
Спасибо. Возвращаемая операция может быть любой, включая, например, оплату коммуналки, снятие наличных или р2р-перевод?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:36

Кащей
Не прикалывайтесь - только торговая! И только та, по которой в принципе могут быть начислены орехи (а коммуналка, например, в исключениях) :wink:

P.S. Про снятие наличных знатная шутка - оценил :lol:
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 25 сер, 2020 22:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

  Кащей написав:Возвращаемая операция может быть любой...?

Нет. См. п.7.2. https://cashuclub.com.ua/regulations
Она д.б. любой незапрещенной операцией в ТСП (ПОС, инет), т.е. должна отсутствовать в перечне запрещенных опер-й -- см. в Приложении 1 Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі.
Например, НЕ ГОДЯТСЯ ни коммуналка ни пополнение мабилок и инета.
Да и гасить мона ток опер-и нестарше месяца :(
Вообщем настоящий свин при какой-либо покупке сразу готовит себе части по 50грн, мучая кассира оплатой частями 8) :P :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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