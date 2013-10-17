joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб. Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?
в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!! за вонючие 250 к папируса - вам тока графит дадут
не путайте а-клуб с графитом
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 сер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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joik написав:Нещодавно переглядав відео Сімейного бюджету, і випливла згадка по А-клуб. Питання до офіційного представника, як попасти в дане привілейоване об'єднання? Які взагалі критерії відбору, автоматично чи при внесенні так 250 000 грн?
в а-клуб вас возьмут при депо от 100 000 долл !!! не путайте а-клуб с графитом
немножко порядком цифр человек промахнулся. Наверное, уже не хочет в клуб
MASolomko написав:Альфа-банк, задвоились транзакции в выписке мобильного приложения по имеющимся картам.
И сегодня ранним утром зашёл в меню повышения кредитного лимита по карте Максимум. Предложило 2 варианта: без базара поднять на 1к или заполнять анкету и ждать чуда.
Случайно тапнул первый вариант. Не было даже подтверждения выбора или подтверждение через SMS (куда смотрит СБ?). Приложение сообщило, что через 5 минут поступит решение... Ответ в SMS пришел после 8 утра. Так и ещё с отказом.
Вопрос. Зачем предлагать клиенту повысить, если всё равно поступит отказ?
ситуация похожа - нажал 1 кнопку, правда, на 5 тыс - больше как тест. но через пять мин - вуаля - Ваш кредлимит больше на 5 тыс)))
у меня две: - увеличить сейчас (без заполнения анкеты получить сумму до 5 000) - Получить больше (заполнить анкету на получение суммы до 200 000) - здесь предложили ввести требуемый лимит, но на этом этапе я остановился
upd - попробовал на 2 карте - тоже дали 5 тыс а уведомление об этом, как в первый раз - не пришло... у меня уведомление в Viber
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 25 сер, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Кащей написав:Наколядовалось у меня тут полтыщи орехов. Теперь ломаю голову, как их с пользой употребить в пищу. Правильно ли я понимаю, что нужно совершить покупку на сумму, равную или большую этой ореховой сумме, и тогда в МАБе появится возможность, как они это называют, "вернуть деньги"? По частям эти орехи оприходовать не удастся? И если так, то в какой форме возвращаются деньги? просто на основном счету появится сумма, равная сумме бонусного счета, которую потом можно снять в банкомате, перевести СЭПом, р2р? Карта в Алле - единственная и дебетная.
Кащей написав:Возвращаемая операция может быть любой...?
Нет. См. п.7.2. https://cashuclub.com.ua/regulations Она д.б. любой незапрещенной операцией в ТСП (ПОС, инет), т.е. должна отсутствовать в перечне запрещенных опер-й -- см. в Приложении 1 Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі. Например, НЕ ГОДЯТСЯ ни коммуналка ни пополнение мабилок и инета. Да и гасить мона ток опер-и нестарше месяца Вообщем настоящий свин при какой-либо покупке сразу готовит себе части по 50грн, мучая кассира оплатой частями