а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:54
Re: Альфа-Банк
а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:58
бесплтано депо от 100 к долл для киева
для регионов может быть меньше планка в зависимости от уровня его нищебродности
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:01
Re: Альфа-Банк
посміхнуло
чомусь думав що в АКлуб від 1М пускають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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