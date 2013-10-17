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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8885888688878888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:54

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:А-Клуб дают всем желающим, кто готов пакеты соответствующие оплачивать. Толку только в нем никакого.

а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:58

  greenozon написав:
  Seva написав:А-Клуб дают всем желающим, кто готов пакеты соответствующие оплачивать. Толку только в нем никакого.

а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?


бесплтано депо от 100 к долл для киева
для регионов может быть меньше планка в зависимости от уровня его нищебродности
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:01

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:для регионов может быть меньше планка в зависимости от уровня его нищебродности


посміхнуло
чомусь думав що в АКлуб від 1М пускають
+50грн !
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greenozon
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 623 раз.
 
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