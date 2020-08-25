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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:54
Seva написав:
А-Клуб дают всем желающим, кто готов пакеты соответствующие оплачивать. Толку только в нем никакого.
а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?
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greenozon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:58
greenozon написав: Seva написав:
А-Клуб дают всем желающим, кто готов пакеты соответствующие оплачивать. Толку только в нем никакого.
а чи є якісь умови, коли АКлуб стає безкоштовним для клієнта?
бесплтано депо от 100 к долл для киева
для регионов может быть меньше планка в зависимости от уровня его нищебродности
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Додано: Сер 26 сер, 2020 00:01
IMPRINTER написав:
для регионов может быть меньше планка в зависимости от уровня его нищебродности
посміхнуло
чомусь думав що в АКлуб від 1М пускають
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greenozon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:44
Shaman написав: Vorlon написав:Shaman
А какие там кнопки?
у меня две:
- увеличить сейчас (без заполнения анкеты получить сумму до 5 000)
- Получить больше (заполнить анкету на получение суммы до 200 000) - здесь предложили ввести требуемый лимит, но на этом этапе я остановился
upd - попробовал на 2 карте - тоже дали 5 тыс
а уведомление об этом, как в первый раз - не пришло... у меня уведомление в Viber
upd2 - пришло уведомление в 08:01)))
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Shaman
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03
ukrprom2014 а что овгз даст?
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