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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8886888788888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:05

Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan
 
Повідомлень: 470
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26

  Kalgan написав:Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?

Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9238
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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