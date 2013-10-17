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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:05
Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
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Kalgan
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26
Kalgan написав:Alfa_Bank
В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
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Alfa_Bank
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