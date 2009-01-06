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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:05

Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26

  Kalgan написав:Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?

Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:45

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?

Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.

Спасибо. А можно в мобайл добавить строчку, как и в МАБ, где показан текущий баланс по карте (без учета процентов, как я понял)?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:03

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?

Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.

Спасибо. А можно в мобайл добавить строчку, как и в МАБ, где показан текущий баланс по карте (без учета процентов, как я понял)?

Что вы имеете ввиду под текущим балансом, уточните более детально, пожалуйста? В Мобайле и МАБ есть две строчки: Общая задолженность/Общий баланс и Рассрочки, + Доступный лимит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:39

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Что вы имеете ввиду под текущим балансом, уточните более детально, пожалуйста? В Мобайле и МАБ есть две строчки: Общая задолженность/Общий баланс и Рассрочки, + Доступный лимит.

Общую задолженность.
Уже увидел, там где вы и написали. Сразу после вашего ответа не посмотрел в этот раздел :roll:
Но справедливости ради, без вашей подсказки, искать задолженность по карте в разделе "номер карты и реквизиты" никогда б и не подумал :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:28

  Kalgan написав:Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?


сорри, но если есть доступно и общий лимит - долг-то и так понятен :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:25

получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания :)
так это бесплатно или как?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:44

еко2ред

сменил эко на ред, переключил на пуши
страховки отменять надо? на эко их небыло
пишут шо смена произойдет в 1й день после рд
до рд новая ред работает как эко?
и в рд+1 еще раз отменять страховки?
v57
 
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